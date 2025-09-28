En las Chivas de Guadalajara son varios los talentos que han entusiasmado a la afición rojiblanca pero luego, por distintas circunstancias, no logran tener la proyección esperada. Quizás el caso más emblemático sea el de Sebastián Pérez Bouquet, quien deslumbró en su debut durante la época de Marcelo Michel Leaño.

A pesar de aquel gran momento que tuvo con el primer equipo de Chivas, el joven mediocampista ofensivo volvió a ser relegado al Tapatío, donde incluso se coronó campeón de la Liga de Expansión MX. Tras no entrar en planes, se decidió su salida a préstamo a los Bravos de Juárez, donde no pudo afirmarse.

Finalmente, el Guadalajara decidió darle salida a Pérez Bouquet, quien eligió al Atlético San Luis para relanzar su carrera. Y lo cierto es que después de unos partidos con el Sub-21 para tomar ritmo, el canterano rojiblanco ha comenzado a ganarse su lugar en las filas del cuadro potosino.

Este sábado, en la derrota de San Luis contra Pachuca, Pérez Bouquet abrió el marcador llegando al área desde atrás para anticipar a la defensa de los Tuzos y empujar a la red de cabeza. Anteriormente, también había aportado una asistencia para la victoria sobre Santos Laguna, por lo que después de mucho tiempo, el mediocampista de 22 años vuelve a sonreír.

El otro gol de Sebastián Pérez Bouquet en San Luis

Anteriormente, el canterano rojiblanco había marcado otro tanto con la playera de San Luis, pero por Leagues Cup ante Minnesota United, de manera agónica para la victoria por 2-0.