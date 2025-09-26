Ricardo Marín será uno de los protagonistas del duelo de este viernes entre Puebla y Chivas en el Estadio Cuauhtémoc por la Jornada 11 del Apertura 2025. El delantero, que todavía pertenece al Rebaño Sagrado y en teoría deberá regresar en diciembre, reconoció que mantiene vivo el deseo de volver, aunque aseguró estar completamente enfocado en su presente con La Franja.

En diálogo con Azteca Deportes, Marín agradeció el apoyo de la afición rojiblanca y reveló los mensajes que recibe constantemente: “La verdad que el cariño lo he tenido demasiado. Me han escrito mucho, mandado muchos mensajes de apoyo, de hacerme saber que me extrañan, que esperan verme pronto de nuevo por allá. Pero yo estoy consciente que si quiero regresar tengo que hacer las cosas bien acá y tengo que dejar una muy buena marca acá”.

El atacante insistió en que su prioridad inmediata es ayudar a Puebla a mejorar su situación en la tabla de cocientes y cerrar el torneo de la mejor manera posible: “Entonces ahora estoy enfocado en eso, terminar el torneo de la mejor manera posible, de sumar los puntos que sean necesarios para salvar al equipo en este tema de la porcentual para dejarlo lo más alto posible”.

Se espera que Marín sea titular en la Franja, que llega como colista al duelo ante el Rebaño. “No estoy pensando ya en lo que viene en diciembre, estoy enfocado en este torneo, en sumar la mayor cantidad de goles que pueda y ya en diciembre veremos lo que venga. Pero es muy importante hacer las cosas bien para ganarme un lugar allá”, reafirmó el ‘4K’ antes de enfrentarse a su antiguo club.

¿Cómo le ha ido a Ricardo Marín en su cesión con Puebla?

Desde su llegada al Puebla, a donde llegó debido a la superpoblación de delanteros en el Rebaño, Marín ha registrado un total de siete goles en 26 partidos con la playera de la Franja. En este Apertura 2025 suma dos tantos, frente a Santos Laguna y Monterrey.