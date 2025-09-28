Un anhelo muy preciado para los jugadores de futbol es representar a su país en un mundial. La antesala a cumplir ese sueño en mayores es ser parte de una copa del mundo de juveniles. Precisamente, en el actual Mundial Sub 20 hay cuatro jugadores del Club Deportivo Guadalajara que son parte.

Hugo Camberos y Yael Padilla son los más destacados de Chivas entre los que fueron convocados por Eduardo Arce. Sin embargo, ahora llegó un golpe inesperado para ellos, ya que se los imaginaba como titulares y acaban de ser confirmados como suplentes en el debut de la Selección Mexicana.

El Tri Sub 20 juega contra Brasil desde las 17 horas del centro de México. Horas antes, las redes sociales oficiales promocionaron el partido con la imagen de los jóvenes rojiblancos. No obstante, ahora Camberos y Padilla esperan una oportunidad en el banco de suplentes para poder demostrar su talento.

Además, el jugador del Rebaño Sagrado que también está entre los relevos es Sebastián Liceaga. El entrenador se inclinó por Emmanuel Ochoa como portero titular, dejando de suplente al jugador del Tapatío. Pablo Lara es el otro arquero sentado en la banca.

Diego Ochoa es el único representante de Chivas en el equipo titular del debut de la Selección Mexicana Sub 20

Quien sí fue colocado como titular por Eduardo Arce es Diego Ochoa. No obstante, el defensor central no integra el plantel de Gabriel Milito en la actualidad. Ochoa fue cedido a Juárez como parte de pago de la operación que derivó en el regreso de Diego Campillo a Chivas.

Equipo titular de la Selección Mexicana Sub 20 ante Brasil en el Mundial de Chile