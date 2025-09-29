El Guadalajara viene de superar a Puebla en un partido importante y llegará con la moral en alto contra Pumas. En medio de este contexto, dan a conocer que Roberto Alvarado recibiría la peor noticia para su futuro inmediato debido a que por su lesión no sería convocado por Javier Aguirre para el próximo partido.

Uno de los jugadores que el Rebaño Sagrado ha sabido sacarle provecho de la mejor manera es sin duda el Piojo. Con su habilidad e inteligencia se convirtió en un futbolista que siempre ha marcado la diferencia en cada uno de los partidos que llevaron al Guadalajara del Veljko Paunovic a la Final del Clausura 2023.

En la actualidad lo tiene como un jugador en franca recuperación porque salió lesionado frente a América tras anotar el 1-0. En medio de sus trabajos para volver a los campos de juego, Alex Ramírez confirmó, en su canal de YouTube, la peor noticia en su futuro inmediato debido a que señaló que no va a entrar en la convocatoria de la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA, aunque no descartó que lo llamen para que ellos revisen cómo viene su tratamiento.

Roberto Alvarado salió lesionado en Chivas vs. América. (Foto: IMAGO7)

Sin dudas esta lesión llega en el peor momento porque el Piojo venía recuperando su nivel con Chivas y había sido clave en el Clásico Nacional. A su vez, el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y perder el lugar en este momento puede darle la oportunidad para que otro jugador gane la pulseada sobre él.

¿Cuándo podría volver a jugar Roberto Alvarado con Chivas?

Chivas volverá a ver acción el próximo sábado cuando enfrente a Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. Sin embargo, Roberto Alvarado no estaría contra los Universitarios, sino que recién podría volver a calzarse la playera rojiblanca cuando enfrente a Mazatlán en el Estadio Akron según lo informado por Alex Ramírez.