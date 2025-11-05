Se terminó la espera y Chivas Femenil está listo para comenzar su participación en la Liguilla del Apertura 2025 tras una complicada fase regular; sin embargo, el rival no será nada sencillo y se trata de las Diablas del Toluca.

Rojiblancas y escarlatas apuntan a ser la serie más equilibrada de todos los Cuartos de Final debido a que serán partidos de poder a poder, en donde además de su eficacia en la ofensiva, terminaron en las posiciones cuatro y cinco de la tabla general.

El Guadalajara sufrió un descalabro en el choque de fase regular contra las mexiquenses, por lo que las dirigidas por Antonio Contreras tratarán de demostrar su experiencia en estas instancias de eliminación directa para poder avanzar a Semifinales del torneo local.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Toluca por Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025?

El primero choque entre rojiblancas y escarlatas se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a iniciar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Toluca?

El primer partido de la serie por el pase a las Semifinales será transmitido en exclusiva por la señal de Amazon Prime; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.