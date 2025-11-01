Desde el nacimiento de Chivas Femenil, el conjunto rojiblanco ha sido cuna de talento importante para abastecer al conjunto rojiblanco; sin embargo, cuando esas jugadoras terminan su ciclo en el redil, comienzan a presumir sus cualidades en otros clubes.

Una de las futbolistas más queridas e importantes de la historia del Guadalajara es Rubí Soto, quien brilló como pocas con la escuadra tapatía, pero ahora está brillando con el conjunto del León Femenil, en donde anotó un golazo espectacular, que podría competir por la mejor diana del semestre.

En el marco de la jornada 17 del Apertura 2025, la Patrona hizo gala de su talento al realizar un golazo de antología al hacer un recorte hacia el centro y sacar un derechazo que se incrustó en el ángulo de manera dramática.

El conjunto esmeralda cerró su participación en este torneo de una manera decorosa al llegar a 27 puntos tras su triunfo sobre Pumas, aunque no pudieron avanzar a la Liguilla por diferencia de goles con FC Juárez, quien se quedó con el octavo lugar.

¿Por qué Rubí Soto es una histórica de Chivas Femenil?

La Patrona fue durante un lapso la mejor romperredes histórica del Guadalajara con 21 goles, hasta la llegada de Alicia Cervantes. Por si fuera poco, fue la primera canterana en ser exportada a Europa con el Villarreal, además de que regresó al redil para conseguir un título de Liga MX y Campeón de Campeonas.