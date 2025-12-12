José Luis Real es uno de los exentrenadores más respetados en la historia reciente de Chivas, no solo por sus múltiples etapas al frente del club, sino por un récord que quedó marcado tanto en el Guadalajara como en la Liga MX: el mejor inicio de torneo con ocho triunfos consecutivos. Además, aquel semestre fue clave en la carrera de Javier Hernández, pues bajo su dirección Chicharito se convirtió en campeón de goleo e inició el camino que lo llevaría al futbol europeo.

Sin embargo, a pesar de conocerlo bien y haber sido testigo de su explosión futbolística, el Güero Real no puso las manos al fuego por la segunda etapa de Chicharito en Chivas. Un regreso que generó enorme ilusión en la afición, pero que terminó quedando a deber dentro de la cancha y que cerró de la peor manera posible, con el penal fallado ante Cruz Azul que dejó al Guadalajara fuera de las semifinales, manchando de forma inevitable su legado rojiblanco.

“Lo que todo mundo esperábamos era que tuviera un mejor rendimiento, que pudiera ser más productivo. […] El aficionado y la prensa sí pueden juzgar lo deportivo, deportivamente no lo ha hecho bien. Tiene muchos años que no hablo con Javier. No lo conozco actualmente, no tengo contacto con él.”

Desde su análisis, Real dejó claro que las expectativas deportivas alrededor de Hernández eran mucho más altas y que su rendimiento no estuvo a la altura de lo que se esperaba de un jugador con su jerarquía. Consideró que tanto la afición como la prensa están en su derecho de juzgar lo que ocurrió en la cancha, subrayando que, desde lo estrictamente futbolístico, Chicharito no logró responder como se esperaba en esta segunda etapa.

Eso sí, donde el Güero Real no dudó fue en defender la enorme importancia de Javier Hernández fuera de Chivas. Resaltó su trayectoria internacional y su impacto con la Selección Mexicana, colocándolo al nivel de figuras históricas como Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Andrés Guardado, futbolistas que lograron consolidarse en el escenario más exigente del mundo: el futbol europeo.

El futuro de Javier Hernández es un misterio, se rumora que se irá a Inglaterra

Por ahora, el futuro de Javier Hernández sigue siendo una incógnita. En meses recientes se habló con fuerza de un posible regreso a Inglaterra, aunque esta vez para jugar en la Championship, la segunda división. Sin embargo, no hay nada confirmado y habrá que esperar un anuncio oficial, especialmente después de que su último recuerdo como jugador de Chivas quedó marcado por aquel penal que cambió el destino del equipo.