El fin de semana Chivas logró una importante victoria ante Puebla luego de haber ganado por 2-0 en el Estadio Cuauhtémoc. Bryan González se convirtió en el MVP en el Rebaño Sagrado, pero salió lesionado por un esguince en su tobillo. De esta manera, en Rebaño Pasión repasamos las tres opciones que tiene Gabriel Milito para reemplazarlo frente a Pumas.

Sin duda la directiva rojiblanca se ha destacado de la mejor manera en el último mercado de pases porque logró que varios jugadores de nivel llegarán de la mejor manera. Uno de ellos ha sido el Cotorro quien arribó luego de que el Rebaño Sagrado haya vendido a Mateo Chávez al AZ Alkmaar de Países Bajos.

Frente a Puebla Bryan González abrió el marcador con un golazo de tijera para poner el 1-0 en el Estadio Cuauhtémoc. Sin embargo, en el segundo tiempo no pudo continuar, salió lesionado, en el banquillo no paraba de mostrar el dolor que sentía y todo indica que no podría estar presente frente a Pumas el próximo domingo.

Bryan González anotó un golazo ante Puebla. (Foto: IMAGO7)

Con esta baja importante, Gabriel Milito tendrá que echar mano en la plantilla para encontrarle un sustituto. Uno de los jugadores que seguramente se perfila para ver acción en su lugar el próximo domingo es Miguel Gómez, quien en la pretemporada como en Tapatío ya ha jugado por esa zona. Otro futbolista que podría ser opción en ese lugar es José Castillo, quien en los últimos torneos jugó en esa posición. Por último, Abraham Villegas es otra opción y se encuentra en los Cabritos de Arturo Ortega.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas tendrá una semana de descanso para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.