Chivas viene de lograr una importante victoria ante Puebla luego de haber ganado por 2-0 por el Apertura 2025 de la Liga MX. Omar Govea fue clave al anotar el segundo gol en el Estadio Cuauhtémoc y en redes sociales quebró el alma al señalar que la primera anotación con el Guadalajara no se olvida.

Sin dudas el conjunto rojiblanco comenzó a encontrar regularidad con su juego para comenzar a sumar puntos ante rivales importantes. El Guadalajara ante América ganó bien, contra Tigres y Tijuana empató, frente a Cruz Azul jugó bien y perdió, mientras que ante Toluca no pudo hacer mucho para quedarse al menos igualar.

Ante Puebla, Chivas no llevó adelante el mejor partido debido a que el estado del campo de juego del Estadio Cuauhtémoc. Sin embargo, los dirigidos por Gabriel Milito lograron su cometido al quedarse con los tres puntos gracias a los goles de Omar Govea y Bryan González.

Omar Govea hizo una publicación por su gol a Puebla. (Foto: IMAGO7)

En redes sociales apareció el mediocampista para emocionar quebrar el alma para hacer una dedicatoria por su primer con el Guadalajara. “El primero con Chivas no se olvida”, expresó el futbolista rojiblanco junto a una fotografía de su festejo.

¿Cuándo volverá a jugar Omar Govea y Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas y Omar Govea tendrán casi una semana de descanso para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.