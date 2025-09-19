El pasado domingo, en el Estadio Ciudad de los Deportes, se dio una histórica victoria rojiblanca en el Clásico Nacional Femenil. El Rebaño derrotó por 2-0 al América con un doblete de Denise Castro, quien platicó con Chivas TV y habló de lo que significó ese partido tan soñado: “Fue mi primer clásico que siempre he querido vivir. Desde que era chica, siempre quise poder ver en la tele Chivas contra América, fue un sueño hecho realidad”.

Más allá de la emoción, Denise Castro contó en detalle cómo fueron sus dos anotaciones, ambas tras asistencias de Carolina Jaramillo. “Cuando estaba conduciendo Caro, supe que tuve que buscar el balón, sea enfrente de la defensa o atrás. Conecté muy bien con Caro. Miré que ella estaba buscando un pase filtrado y sabía que tenía que deshacerme de la defensa. Fue un súper buen pase. Cuando llegó el balón, dije: es la oportunidad. No debía de pensarla“.

El segundo tanto tuvo un origen similar, resultado de la buena lectura de movimientos y el trabajo previo: “Todo comenzó desde la semana pasada, cómo queremos atacar, cómo agarrar al equipo mal posicionado. En el segundo gol, Caro pudo poner un súper buen balón. Pude leer la corrida y, como lo entrenamos, salió muy bien en el juego”, explicó la atacante rojiblanca.

Más allá de los dos goles, el triunfo tuvo un significado especial para la goleada del Clásico Nacional: “Después del partido, al hablar con mi familia, se sintió hermoso. Cada partido, desde chicas, siempre he sentido el respaldo de mis papás, de mis hermanos y mi hermana. En ese partido, poder darle ese poquito no solo a mi club, sino a mi familia y la afición. Poder ayudar al equipo y meter esos goles se siente bonito”, detalló con orgullo.

Denise Castro reconoció el buen trabajo de Antonio Contreras

Castro también destacó el trabajo de Antonio Contreras en la preparación del Clásico Nacional ante América: “Siento que hizo un súper buen trabajo para darnos a entender que para llegar al juego, tenemos que entrenar como si ya estuviéramos jugando”, señaló, convencida de que la intensidad de los entrenamientos ayudó para que Chivas logre imponerse en el Estadio Ciudad de los Deportes.