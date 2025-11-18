El Apertura 2025 no está terminado y revelan que uno de los futbolistas que tiene todo listo para salir es Alan Mozo. Sin embargo, dan a conocer que la única condición de que el defensa salga de Chivas es del propio jugador debido a que el cuerpo técnico lo tiene bien valorado y la recomendación es que se quede.

La llegada de Gabriel Milito al Rebaño Sagrado llegó en el momento justo debido a que frenó la salida de Mozo. El defensor era uno de los tres jugadores, junto a Víctor Guzmán y Fernando Beltrán, que la directiva rojiblanca buscaba encontrarle acomodo en el mercado de pases de verano, pero demostró su nivel para quedarse en Verde Valle.

En medio de este contexto, el nombre de Alan Mozo es vinculado con Pumas para el Clausura 2026. Sin embargo, dan a conocer que su salida solamente depende del futbolista porque es bien valorado por el cuerpo técnico de Chivas.

“¿Puede salir Alan Mozo del Guadalajara? Si hay posibilidades. Lo que sí hay es apertura de la misma dirigencia en caso de que exista una oferta que convenga a todas las partes involucradas. El club no está buscándole acomodo, pero sí está abierto a si alguien viene a escuchar oferta”, reveló César Huerta en su canal de YouTube.

Y añadió: “¿Y si él se quiere ir? (Le respondieron en Chivas) ‘Si él se quiere ir se va a ir’. Muchachos el cuerpo técnico lo tiene muy bien valorado. (…) Alan Mozo en el mercado anterior estaba condenado a salir, justo porque había perdido la titularidad con Miguelito Gómez. Llegó Gabriel Milito y este señor le demostró que estaba dispuesto a romperse la madre y que no tenía ningún inconveniente de ser suplente y ganarse su lugar. La disposición, el trabajo y la apertura que tuvo Alan Mozo para hacer lo que se pidió y trabajar lo que se pidió para ganarse todos los puntos de Gabriel Milito”.

Por último, César Huerta remarcó que la salida de Chivas se dará solo sí el futbolista quiere que así suceda. “Esto dejó al técnico muy contento y tanto así que se ganó la oportunidad de continuar del Guadalajara porque él quería. Ahora se abre nuevamente la posibilidad de que Alan Mozo salga, pero la directiva no tiene esta primera intención de venderlo porque la primera recomendación del entrenador es que se quede. (…) La principal condición de una potencial salida de Alan Mozo es del propio Alan Mozo”, cerró el periodista de Diario AS.

¿Alan Mozo interesa en Pumas?

Esta mañana Jesús Bernal reveló que el conjunto Universitario estaría interesado en Alan Mozo. “Hoy comienza a sonar de que Pumas podría ser interesado en el fichaje de Alan Mozo, de acuerdo con varios reportes que aparecen en internet,” informó Jesús Bernal en su canal de YouTube.