Sin dudas la Selección Nacional de México viene de dejar una pésima imagen en Qatar 2022 en el que jugadores, cuerpo técnico y directiva de la FMF quedaron expuestos. Uno de las grandes polémicas surgió con el veto que recibió Chicharito Hernández por parte de Gerardo Martino. A más de 3 años de esta decisión, Norberto Scoponi, ayudante del Tata, contó la verdad sobre lo que sucedió con el atacante de Chivas y qué no hizo para ser convocado a la cita mundialista.

La presencia de Javier Hernández era garantía de venta de boletos y playeras que enloquecía a la directiva de la Federación Mexicana de Futbol. Su impacto se vivió en el primer semestre con Chivas debido a que vendió todos los boletos de la temporada y las playeras con el 14 y su nombre en la espalda.

Sin embargo, un momento polémico de su carrera fue la no convocatoria al Mundial de Qatar 2022 cuando no había un centrodelantero que rindiera. A más de tres años de la pelea entre Gerardo Martino y Chicharito Hernández, Norberto Scoponi, ayudante de aquel cuerpo técnico, reveló la verdad sobre el veto que recibió el máximo goleador de la Selección Mexicana.

Javier Hernández fue vetado de la Selección Nacional de México. (Foto: IMAGO7)

“Lo de Chicharito fue complejo. Viajó tres veces a hablar a Estados Unidos para que se diga la verdad y no nos dijo la verdad. Y nunca dijo la verdad. Él nunca aceptó la indisciplina que tuvo en la Selección. Si él decía ‘ta bien, me equivoqué. Perdóneme’ lo perdonaba. Si él (Gerardo Martino) lo quería. Él viajó 3 veces para arreglar las cosas. Era un jugador importante. Que hacía diferencia”, respondió con contundencia Scopino en el Podcast de Chema Garrido.

Y añadió: “A nosotros nos enseñaron de chico que tienes disciplina como persona pública, como jugador de futbol tienes que tener disciplina. Se trata de ser disciplinado. En ese momento no había sido disciplinado. Nunca se arregló, nunca se aclaró y quedó afuera del grupo”.

Norberto Scoponi expuso a los compañeros de Chicharito en la Selección Mexicana

En la misma entrevista, Norberto Scoponi explicó que ellos como cuerpo técnico decían lo que pensaban, pero que la decisión final era tomada por Gerardo Martino a partir de la postura del futbolista. “El técnico tiene que decidir. En el grupo cada uno opina, dice lo que piensa. Lo que pasa es que era un problema de él que tenía que decir. ‘Esta bien, me equivoqué’ o ‘no me equivoqué’ como dijo. Se sabía toda la verdad y él decía que no había hecho nada. Había ahí algo que no estaba claro. La disciplina siempre fue la misma. Uno trata de cuidar al jugador. Más que nada se habló siempre uno intenta cuidar la integridad del jugador con la familia, lo más importante”, señaló.

A su vez, expuso a los compañeros de Chicharito Hernández al marcar que ninguno lo defendió. “Los que nos estaban de acuerdo tampoco eran los compañeros. ¿Quién saltó a decir ‘quiero que viaje él’? Nadie salió a defenderlo”, respondió. Y cerró: “Después viene la separación de él. Me parece que la función dentro del campo de juego tenía determinaciones más adentro que afuera. Si hubiese aclarado las cosas y él hubiera dicho la verdad estaba seguro (en Qatar 2022)”.