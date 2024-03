La inexplicable ausencia de Chicharito Hernández con la Selección Mexicana de Futbol en el pasado Mundial de Qatar 2022 fue explicada como la consecuencia de una indisciplina durante una concentración. Sin embargo, los rumores indicaron que más bien se trató de un veto por parte de los líderes del Tri, como Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, quienes solicitaron a Tata Martino no convocar más a CH14.

Martino se cansó de argumentar que la ausencia del máximo anotador de todos los tiempos con la selección azteca se debía a una decisión meramente táctica, mientras que Hernández Balcázar evadía el tema y ha seguido en ese tenor. Finalmente, recién Andrés Guardado dio su versión de los hechos en una entrevista con David Faitelson en Televisa.

¿Qué dijo Guardado sobre Chicharito Hernández?

En el mano a mano, el ahora jugador de Club León, aseguró no saber la razón por la cual no llamaban al exdelantero de Manchester United y Real Madrid, situación que incluso continuó con Diego Cocca y hasta con Jaime Lozano. ‘El Principito’ confesó que nunca existió un conflicto entre el ariete y los otros líderes del equipo.

“Internamente entre él y Tata no lo sé, no tengo ni idea. Lo que te puedo decir es que desde acá que se vendía que supuestamente había dos grupos, que el grupo de Ochoa, Guardado, Herrera, Moreno no lo querían y es totalmente mentira. Alguien malinterpretó… En la cancha siempre trabajamos bien, yo compartía más con Ochoa, pero a la hora de trabajar nos llevamos muy bien, nunca tuvimos problema. Por lo menos yo con él personal nunca hubo problema”, aseguró el mediocampista de 37 años.

Esto confesó Andrés Guardado sobre su charla con Tata Martino

En ese sentido, el exjugador del PSV Eindhoven y Real Betis, entre otros más en el Viejo Continente, le compartió a Faitelson un momento que vivió con Martino, a quien supuestamente confrontó para decirle que él no tenía problemas con Hernández, por lo que si deseaba convocarlo, tenía su visto bueno.

“Llegó un momento que estábamos sin delanteros para una Copa Oro del 2021, o no me acuerdo, y estaba este runrún de que no llamaban a Chicharito porque supuestamente el grupo no lo quería. Yo fui a hablar con el Tata, le dije, ‘Tata, yo quiero venir a decirte que si tú piensas que no quieres llamar a Javier porque piensas que el grupo no lo va a aceptar, olvídate, eso es tema de afuera, estamos encantados queremos ganar, queremos el mejor equipo‘, él tomó su decisión, dijo que no tenía que ver con eso, que era otra cosa que tenía con él”, aseguró el exjugador de Atlas.

Esto piensa Guardado de la actitud de Chicharito

Finalmente, acerca de la nueva actitud del delantero número 14 del Guadalajara tras su regreso a México con el equipo de sus amores, ‘El Principito‘ reconoció que comparte muchas posturas de CH14 aunque sí nota una forma de expresarse que quizás no es bien vista.

“Para mí tiene razón en muchas cosas que dice, pero a lo mejor la forma de expresarse es lo que no le gusta a la gente o no se identifica con él, a lo mejor antes Javier era más político, trataba no salirse del reglón, ahora siento que es una persona libre, opina como le salga, pero no lo veo mal en ese sentido”, sentenció.