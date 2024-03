La pasión desbordada por el Clásico Nacional entre Chivas y América ha rebasado sus propios límites hasta salpicar otras latitudes. Luego de la polémica suscitada en el juego correspondiente a la Jornada 12 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, que significó el tercero de la serie entre los dos clubes más grandes de México, el debate provocado tras el pitazo final yaya generó una auténtica guerra entre dos comunicadores que solían luchar desde la misma trinchera.

Y es que desde que David Faitelson salió de ESPN para enrolarse en las filas de Televisa, su relación con José Ramón Fernández sufrió una ruptura irreparable, misma que los ha separado cada vez más, al tratarse de una traición ideológica por parte del ahora conductor estelar de TUDN.

Así empezó el pleito entre José Ramón Fernández y David Faitelson

Tras la última entrega del Clásico Nacional, Faitelson y José Ramón Fernández han protagonizado una batalla de declaraciones en redes sociales que tiene a los usuarios sumamente entretenidos para ver cuál será la siguiente contestación del otro. Sin duda, la relación entre estos dos personajes del deporte mexicano se encuentra fracturada, pero la situación se agravó cuando Faitelson defendió a la empresa que ahora le da de comer.

“Ganar, ganar, ganar!” Esa fue la orden del mando americanista… Y todos los que cobran del mismo bolsillo, árbitros, jilgueros, vampiros y zopilotes, hablando maravillas de las jugadas del America y enfatizando los errores de las Chivas. El problema es otro, Chivas tiene en su escritorio una SÚPER OFERTA por derechos de TV de Amazon Prime, igual que Tigres, y eso molesta a “Chapultepec 18””, fue el comentario de Joserra que causó la furia de David.

Faitelson se sintió aludido y tiró con todo

De esta manera, Faitelson, quien estuvo el sábado pasado en el Estadio Akron para la transmisión de la empresa televisiva que tiene mayor poder sobre la Federación Mexicana de Fútbol, mandó una indirecta al periodista tras sus comentarios.

“Por cierto, y para que quede bien claro: A mi nadie me ha ordenado aquí “pegarle” a nadie. Tengo la mayor libertad de la que he gozado en todos los medios donde he trabajado, incluyendo TV Azteca y también ESPN. Las criticas sobre Chivas son evidentes a partir de su pobre capacidad futbolística. Y mire que hay quienes defienden a Chivas gracias a una “salita de prensa” que lleva su nombre. Las neuronas también se cansan…”, tiró.

José Ramón Fernández no se quedó callado

Un indignado José Ramón Fernández lanzó su respuesta luego de la publicación antes mencionada del exrealizador del color de Deportv de TV Azteca.

“Problemas de neuronas cansadas… “dignidad, credibilidad, preparación, honestidad, lealtad, humildad, congruencia, gratitud, educación e inteligencia” Qué vergüenza pasar a la historia y ser recordado por la falta de todo esto…”.”, abundó.

La pelea seguramente seguirá, pues ambos comunicadores tienen pleito cazado tras la salida de Faitelson de la televisora de Disney.