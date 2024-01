Chicharito Hernández abrió su corazón y dejó ver su lado más humano en una de sus primeras entrevistas tras su regreso al futbol mexicano. El delantero se presentó oficialmente como flamante refuerzo de las Chivas y habló sin tapujos sobre cómo ha cambiado su carrera en los últimos años tras la supuesta indisciplina que lo marginó del Mundial de Qatar 2022.

Hernández Balcázar regaló unos minutos a la mesa de TUDN, donde se le vio en una faceta más madura y con claridad de ideas. De esa manera, respondió a una última pregunta formulada por David Faitelson, quien le enumeró cada una de las cosas negativas que veía en su carrera hasta tocar el sensible recuerdo de la decisión de Gerardo Martino por apartarlo de su convocatoria para la pasada Copa del Mundo.

Faitelson le reprochó a Chicharito por estar desconcentrado

“Has perdido la concentración. Estás más preocupado por temas de streamer; de YouTuber”, dijo Faitelson a lo que una a una de sus frases, Chicharito respondió con un “gracias”. Sin embargo, poco a poco se enganchó en el debate.

“De que Dreyfus te cambió el pensamiento”, le reprochó el comunicador. A lo que Javier cambió sus “gracias” por un “totalmente”, acompañado de una sonrisa.

“De la indisciplina en la Selección Mexicana que te costó un veto, porque las cosas hay que decirlas como son”, continuó Faitelson y así comenzó a subir de temperatura la conversión. “Bueno, indisciplina al reglamento, nunca se tuvo, eh. Vamos a empezar por ahí si quieres sacar ese esqueleto en el mueble, no hubo indisciplina en el reglamento, nada más para empezar, eh”, le contestó el delantero de 35 años.

“No te quiero amargar la noche…”, ironizó el comentarista de TUDN. “No, no, no; no te preocupes”, dijo el exjugador del Manchester United y Real Madrid. “Como periodista te tengo que preguntar eso, ¿qué me responderías?”, insistió Faitelson, y así comenzó un prolongado discurso de Chicharito.

“Que es la maravilla de la vida, esta analogía es en lo emocional, no en lo físico. Siempre es más fácil cuando te ves en el espejo y ver lo que te gusta. ‘Mira estos ojos bonitos, mira mi peinado, mira mi porte; mira el cuerpo que tengo. Pero ver lo que no te gusta y aceptarlo, eso es lo que pasa. Y muchos tienen razón, no soy el mejor, esa es la realidad, pero eso no quita lo demás”, analizó Hernández.

La respuesta de Chicharito a la supuesta indisciplina

A partir de ahí, explicó sutilmente lo que ocurrió en aquella polémica fiesta de septiembre del 2019, cuando en su tiempo libre con la Selección Nacional de México durante un par de partidos amistosos contra Estados Unidos y de Argentina, Chicharito estuvo en un lugar llamado “Lavo Brunch NYC” en Nueva York con otros jugadores como Miguel Layún y Memo Ochoa con algunas mujeres, que poco después fueron identificadas como influencers y modelos.

“Eso que dices de las distracciones, no son distracciones, somos seres humanos 100% y si supieran que en Europa —Hugo Sánchez se los puede decir, también Oswaldo (Sánchez)—, día antes de la Champions, en concentración del día del gol que hice, un día antes cerveza se bebe. Una cerveza o dos, ¿sabes por qué? Porque es la conciencia, es la conciencia detrás del acto. Si te echas una cerveza a las 3:00 de la mañana… no es el acto de la cerveza, si te tomas una cerveza con tus papás a las 3:00 de la tarde, no es el acto de beber la cerveza, es la conciencia”, comentó.

“Cuando empiezas a aceptarte tú, porque todos aquí, hasta mis hijos, todos tenemos nuestra sombrita, tenemos nuestras cositas que no nos gustan, tenemos nuestros recuecos, todos; Leo Messi y Cristiano incluidos, todos; Federer, Nole, todos. Desde que empecé a todo eso que a la gente le removió muchísimas cosas ha sido porque estoy dispuesto a pagar los precios de estar hasta malentendido con tal de vivir esta vida de aquí adentro para afuera, porque de verdad, mucha gente no lo cree”, indicó.

Le recordó las “cosas chingonas”

Chicharito recordó aquella frase que dijo precisamente a Faitelson en una entrevista años atrás para sostener su punto.

“Imaginemos cosas chingonas de verdad la gente no lo cree, por eso chillo muchísimo, por eso me pasa, porque de verdad yo quiero que me superen, carajo. Nadie se atreve a decir eso, yo quiero que me superen, que haya un máximo goleador en la Selección Mexicana mejor, significa que está creciendo México, nuestro país, eso es lo que pasa, por eso lo del liderazgo muchas veces la gente no se atreve, porque ser líder viene con precios, viene con que a veces no caigas bien, viene con que no puedas tener a veces recompensa instantánea y hay que ver más a largo plazo; hay que ver muchas otras cosas. De verdad a esas personas es ‘gracias’, porque esas personas recuerdan que cada vez que sales, si yo me sigo enganchando, yo tengo algo aquí dentro que no he trabajado, pero ya que me digan ‘oye, sobrevalorada tu carrera’, yo digo ‘puta madre, yo sé mi carrera, si eso piensas, pues chido, güey, yo sé lo que cuesta, yo sé lo que vivo’. Al revés, yo lo agarro hasta ya de broma, con mis amigos, con los amigos no siempre se bromea y te dicen ‘ay, eres bien malo, cabrón’, pero es tu hermano y sigues ahí en la vida”, explicó.

Pidió Chicharito a los medios hacer las paces

Finalmente, ‘CH14’ aprovechó la plataforma para invitar a hacer un mejor periodismo, pues consideró que en ocasiones se cae en el sensacionalismo con tal de vender.

“Pero también hay otra cosa, así como tú no me mentiste, yo también no voy a mentir, hay mucha responsabilidad también de los medios y si los medios también apostaran a no vender tanto y por el bien del futbol mexicano, como a lo mejor el futbolista que cobra un poquito menos, para el beneficio del futbol hagamos paces, a ver qué tal. Programas más profundos, programas más reales, no de si quieres o no quieres al Chicharito, que qué carrera es la mejor, que sí vende y sí entretiene, pero ustedes también tienen la responsabilidad como el Chicharito de reeducar a las personas, con el ser humano, eso no quita que si fallo un penal y fui el peor de la jornada, pues fui el peor de la jornada y fallé un penal, pero como ser humano, pero ¿por un error toda tu carrera tiene que ser enjuiciada?”, puntualizó.