En el Estadio Akron Chivas llevó adelante una verdadera fiesta para darle la bienvenida a Javier Hernández, quien regresó al club tras más de 14 años. Por otro lado, le habló a la afición Rojiblanca para decirle por qué este es el equipo más grande y qué deben seguir unidos para volver a ser campeones.

En la casa del Rebaño Sagrado se vivió una noche mágica en la que un equipo decidió llenar su estadio para darle la bienvenida al canterano que volvió como una de las grandes leyendas del futbol mexicano. Tras ser presentado, el nuevo atacante del Guadalajara le dedicó sentidas palabras a la afición para que sigan confiando en logra el plantel.

“Quiero empezar preguntando si se acuerdan de imaginar cosas chingonas. Lo pregunto porque hay una persona especial para mí que es don Tomás Balcazar, una leyenda del campeonísimo y créanme que es el pilar del porqué amo a Chivas y por qué decidí regresar a Chivas”, expresó Javier Hernández.

Y agregó: “No hay una palabra para decirles cómo se logra lo que se pueda lograr en la vida, pero lo que aprendí del Bofo, de Ramón, de mi abuelo, desde el campeonísimo hasta con el Bofo, Venado y Omar, y después el equipo campeón que también tuve muchos compañeros ahí, es que si Chivas se define en algo es por su valentía, porque tiene los huevos de jugar con puros mexicanos. Irrefutable eso, me da igual lo que otros hagan, Chivas está en otro carrera, en la de dar oportunidad a los mexicanos”.

Chicharito le dejó un mensaje a Chivas. (Foto: Imago7)

Por otro lado, Chicharito no solo destacó por qué Chivas es el equipo más grande de México, sino que además le pidió a la afición que los apoye en cada campaña. “Chivas siempre será grande, siempre, siempre. No hay palabras para agradecerles de haber hecho historia para recibir a un canterano en el estadio más bonito de Latinoamérica, pero Chicharito no hubiera podido sin ustedes, sin su familia”, explicó.

Y añadió: “En este país falta unión, vean esto que se generó, se puede, se puede, se puede. Pido que nos apoyen a todo el equipo, aquí se apoya a Chivas y las Chivas son prioridad, yo me encargaré de que aquí todos nos partamos la madre, pero quiero que sigan siendo la misma mejor pinche afición, porque Chivas es más que un partido, es el club más grande que ha existido y existe en este país, los amo”.

¿Contra quién debutará Chicharito Hernández?

Queda claro que Chivas necesita un jugador de las características de Javier Hernández debido a que tiene un gran déficit goleador. Es por esto que se esperaba que regrese para la jornada ocho ante Pumas o nueve frente a Necaxa. Esto habría cambiado por los tiempos de recuperación de su lesión y preparación física. Ante este cambio se estima que pueda ver acción a finales de marzo contra Rayados de Monterrey, pero desde el Rebaño Sagrado buscarían que lleguen al Clásico Nacional contra América.