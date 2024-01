Chicharito Hernández y Andrés Guardado han sido noticia en México y el mundo tras su regreso a la Liga MX para el Clausura 2024 luego de triunfar en el extranjero. El máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana de Futbol volvió a casa con el Guadalajara, mientras que ‘El Principito’ hizo lo propio pero no con su club formador Atlas, sino con el León.

El exjugador del Betis ya fue presentado como fichaje bomba de La Fiera, mientras que el ex Galaxy de Los Ángeles tendrá su bienvenida de vuelta en el Estadio Akron este mismo sábado, aunque el delantero no podrá jugar con el Rebaño Sagrado en el futuro inmediato, ya que aún no se recupera de una lesión a diferencia de Andrés, quien podría ya tener actividad este fin de semana.

En ese contexto, en un debate sobre quién tuvo una mejor trayectoria en Europa, durante un programa de ESPN, el conductor Sergio Dipp lanzó un comentario que se ha viralizado debido a la forma en que, en su intento por comparar ambas carreras, demeritó la trayectoria de ‘El Zorro del Desierto’, en su afán por defender a Chicharito Hernández.

¿Qué dijo Sergio Dipp sobre Chicharito y Guardado?

El comunicador aseguró que ‘CH14’ es el tercer mexicano con mejor carrera en el futbol de Europa, superado solo por Hugo Sánchez y Rafael Márquez, por lo que dejó a Guardado en la posición cuatro. Tras la comparativa, lanzó la polémica frase que causó eco en el mundo digital.

“Estoy seguro de que si Andrés Guardado, se pusiera 100% sincero, admitiría que prefiere la carrera del Chicharito en Europa, que la suya”, dijo Dipp, lo que provocó un desacuerdo en la mesa de debate y dividió las redes sociales.

Sergio fue quien dio la primicia de que Javier Hernández ya había accedido a volver a las Chivas debido a que tiene una buena relación con el delantero. Pero más allá de eso, la hipótesis de Dipp sobre que Chícharo está solo detrás de Sánchez y Márquez, es compartida por buena parte de la afición mexicana, que reconoce los logros del mejor anotador de todos los tiempos con el Tri.