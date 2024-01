Desde sus inicios, Andrés Guardado demostró que era un futbolista diferente. El propio Ricardo Antonio La Volpe, entonces seleccionador nacional de México, lo convocó para el Mundial de Alemania 2006 y se convirtió en la gran sorpresa en el juego de Octavos de Final contra Argentina, donde hizo gala de su temple y carácter.

Luego de una prodigiosa carrera en Europa, donde jugó en clubes como Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y Real Betis, ‘El Principito’ decidió volver al futbol mexicano con el Club León, para sorpresa de propios y extraños, pues se pensó que si un día regresaba a la Liga MX, sería para hacerlo con el Atlas, equipo que lo formó profesionalmente.

Pero Guardado siempre ha sido objeto de deseo de muchos clubes en el país. Tal es el caso de las Chivas, que intentó ficharlo a toda costa cuando aún estaba en la Academia con los rojinegros, pues el entonces presidente y dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, había quedado flechado por el talento del futbolista jalisciense. Así lo reveló a ESPN Fernando Acosta, quien era presidente del equipo atlista en ese entonces.

Así fue como Vergara quiso amarrar fichaje de Guardado

“Debo decir que le tengo un gran respeto a Jorge (Vergara). Una cosa es la cuestión deportiva y otra cosa es la cuestión de la relación. Él realmente me mandó un emisario, una persona muy reconocida, relativamente amiga también, y no quiero pronunciar su nombre. Sacó la chequera y me dijo ‘tú pon la cifra’. Había mucho interés de ellos (Chivas), por él (Guardado). Yo no iba a poner ninguna cifra en las circunstancias”, dijo el exdirectivo a la mencionada cadena.

Para Fernando no era conveniente vender a su gran figura al acérrimo rival, sobre todo porque en caso de mandar a ‘El Principito’ al odiado vecino, los atlistas se habrían volcado contra él.

“Le dije, ‘mira, si yo vendo a Andrés Guardado a la Chivas, la afición del Atlas me lincha, además, no lo queremos vender’. Pero no, yo consideré que no era conveniente bajo ninguna circunstancia vender a Andrés Guardado, la estrella naciente del Atlas, a nuestro rival deportivo”, agregó.

Guardado siempre estuvo en la agenda rojiblanca

Ya anteriormente, Vergara había querido llevarse a Guardado al redil. Así lo confirmó de igual manera Ernesto Fregoso, quien estuvo en la presidencia de Atlas del 2003 al 2007, antes de Acosta.

“Alguna vez Chivas, entonces el presidente, que en paz descanse, me dijo en alguna reunión de la Federación ‘oye, necesito a Andrés Guardado en el Guadalajara, ponle precio y yo me quedo con él’. Pero además él quería ir a España, y entonces luchamos porque se cumpliera su deseo y además evitar que se fueran con Chivas, eso sí no lo íbamos a permitir. Yo le dije no, no le pongo precio. A Chivas no le pongo precio y a Andrés va a Europa definitivamente”, comentó al mismo medio Ernesto Fregoso.

Finalmente, el ahora futbolista de 37 años migró a Europa, donde tuvo una destacada carrera, la más longeva de un mexicano en el Viejo Continente. Ahora, de vuelta en México, nuevamente será rival del Guadalajara, pero no en la misma ciudad donde creció.