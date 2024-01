La llegada de Cade Cowell a las Chivas ha hecho arder Troya. Su polémico fichaje ha tocado sensibles fibras tanto en la afición, como en los adversarios, quienes critican su contratación al tratarse de un futbolista que defiende los colores de la Selección de Estados Unidos y no domina el español.

Cowell es el centro de atención de las críticas en la actualidad del Rebaño Sagrado, por lo que será su tarea el demostrar que tiene el talento suficiente para brillar con la camiseta rojiblanca y así silenciar a aquellos que lo han señalado por todos los medios debido a su pasaporte, a pesar de tener raíces mexicanas y poder jugar en el Guadalajara, como marca la tradición.

Pero no solo los bombardeos llegan desde fuera. En las entrañas del equipo tapatío, ya ha habido sutiles pronunciamientos en contra de la contratación del exjugador de San José Earthquakes, con el argumento de que la llegada de Cowell impedirá oportunidades que podrían haber sido otorgadas a algún canterano.

¿Qué jugador de la cantera de Chivas fue descartado al mismo tiempo que llegó Cowell?

Concretamente, Jesús Godínez, delantero con pasado reciente en el Herediano de Costa Rica, se mostró decepcionado, pues se quedará con las ganas de tener una revancha profesional en el Guadalajara pese a que ha haber tenido una gran campaña en el país tico. Y es que la directiva liderada por Fernando Hierro ni siquiera lo volteó a ver a pesar de pertenecer al club.

“Nunca me dijeron como tal así de ‘vente, te espero’, la verdad pues me sorprendió. Me sorprendió esa parte ya que a mí mi representante me había dicho que había hablado con alguien de la directiva que tal vez metiendo 14, 15 goles iba a tener una oportunidad”, dijo el atacante en entrevista con ESPN.

“Entonces, ése fue el objetivo y pues se cumplió, pero a final de cuentas no sé por qué habrá sido que no me dieran esa oportunidad porque pues al final nunca he estado con ellos, no me conocen. Ni siquiera un entrenamiento o la pretemporada para intentar ganarme un lugar, pero así es el futbol”, añadió.

Godínez encuentra oportunidad en China

En contraste, mientras Chuy no tendrá cabida en el equipo que lo formó como profesional, su salida coincide con la llegada del estadounidense como flamante refuerzo para el Clausura 2024, torneo en el que debutará tan pronto se adapte al sistema de Fernando Gago, y sobre todo, al ritmo de juego de la Liga MX.

“Al final de cuentas es un jugador que va a aportar mucho, es un jugador con mucha calidad (Cade Cowell). No me fijo en ese tipo de cosas, de que lo traen y a mí no me dan la oportunidad. Me duele que siendo de casa no se dieron el tiempo de verme competir. Ya lo asimilé”, reconoció.

Tras ser descartado por el Rebaño Sagrado, ahora Godínez se convertirá en el primer mexicano en el futbol chino, donde tiene una oferta para poder liderar el ataque del Nantong Zhiyun por dos años con la opción de ampliarlo a un año más, según el comunicador César Luis Merlo.

“Me pone triste que a lo mejor se te valora más fuera de tu país”, sentenció Jesús.