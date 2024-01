La llegada de Cade Cowell ha desatado controversia entre los propios aficionados de Chivas debido a que representa a la Selección de Estados Unidos y habla muy poco español; sin embargo, el extremo no se inquieta y reveló los factores que lo convencieron de fichar con el Rebaño.

El atacante de 20 años debutó con el San José Earthquakes, escuadra con la que inclusive superó los 100 partidos pese a su corta edad, por lo que despertó el interés de varios clubes, incluyendo de Europa; sin embargo, el futbolista se decantó por el Guadalajara.

En una entrevista con Telemundo, el futbolista reveló cómo vivió los días de negociación entre directivas, en donde estaba emocionado, ya que sabe de la importancia y grandeza de un club como lo es el chiverío, siendo un factor clave para aceptar venir a México.

“Obviamente no se siente real, pero es un honor poder jugar para un equipo como Chivas, con tanta historia, con tantos trofeos que han ganado. Cuando me hablaron me emocionó desde el primer día.

“No puedes emocionarte demasiado porque nunca sabes cómo va al principio (de las negociaciones), pero cuando más se hizo real me hizo muy feliz, muy emocionado por eso. Estoy muy feliz de que me dieran esta oportunidad”, declaró a dicho medio.

¿Cuándo debutaría Cowell con Chivas?

El futbolista ya está integrado a los trabajos al parejo del resto de sus compañeros, por lo que podría tener minutos este fin de semana contra Tigres en la cancha del Estadio Universitario si así lo decide el cuerpo técnico comandado por Fernando Gago.

¿Cuándo jugará Chivas vs. Tigres por el Clausura 2024?

La primera salida del Guadalajara en el torneo será contra un rival poderoso como Tigres, duelo que se jugará el próximo domingo 21 de enero en la cancha del Estadio Universitario en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México.