El Guadalajara ya se alista de la mejor manera para el cruce por Cuartos de Final de la Liguilla cuando enfrente a Cruz Azul. En medio de este contexto, revelaron que César Montes estará dispuesto a escuchar ofertas para llegar a Chivas luego de que haya disputado la Copa del Mundo 2026.

Uno de los grandes puestos a reforzar para el Clausura 2026 es la zaga de defensores porque sufrieron bajas sensibles. En el Apertura 2025 Gabriel Milito perdió a Diego Campillo por una lesión en el quinto metatarsiano, por lo que hoy deberá conformarse con Gilberto Sepúlveda en su lugar, ya que Miguel Tapias se desgarró.

En medio de este contexto, el mercado de pasajes ya se encuentra instalado a pesar de que el torneo no terminó y son varios los centrales que comienzan a sonar en el radar de Chivas. Uno vuelve a escucharse es César Montes, pero Alex Ramírez, periodista de TV Azteca, reveló que ahora no quiere escuchar ofertas del Rebaño Sagrado.

Chivas negocia por César Montes. (Foto: IMAGO7)

“Guadalajara no ha preguntado por el Cachorro. Él prefiere continuar dónde se encuentra él. Ha sido muy claro él. Una vez que cumpla algo que quiera él, las ofertas van a venir después del Mundial. Estando en Guadalajara sabe que es una excelente vitrina para la Selección Mexicana y ahora siente que está muy bien donde se encuentra”, reveló el periodista en su canal de YouTube.

¿Chivas quiere a Daniel Aceves?

Uno de los defensores que estaría en la carpeta de Chivas es Daniel Aceves, quien se encuentra en Pachuca. El fin de semana 365 Score reveló que el Guadalajara tiene prioridad para fichar al zaguero debido a que hay buena relación entre ambas directivas.