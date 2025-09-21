En la tarde de hoy Chivas Femenil volvió a tener acción en la Liga MX luego de superar a Tijuana por 2-0 en el Estadio Akron. Joseline Montoya y Denise Castro Ruvalcaba anotaron los goles de la victoria, por lo que repasamos cómo marchan ellas y Alicia Cervante en la tabla de goleo.

El Guadalajara llegaba a este duelo con una importante victoria contra América en el Estadio Ciudad de los Deportes. Aquel encuentro las dirigidas por Antonio Contreras encontraron la victoria gracias a un doblete de Denise Castro Ruvalcaba.

Esta tarde Chivas Femenil volvió a quedarse con los tres puntos luego de que haya aparecido Ruvalcaba con un brutal golazo de cabeza. En la segunda mitad apareció Joseline Montoya con un brutal tiro para poner el 2-0 final.

Joseline Montoya anotó para Chivas Femenil. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo quedaron Licha, Ruvalcaba y Montoya en la tabla de goleo?

La actual goleadora de Chivas Femenil en el Apertura 2025 sigue siendo Alicia Cervantes con seis anotaciones y actualmente es 11° en la tabla de goleo. Por su parte Denise Castro Ruvalcaba se ubica 30° con tres goles, mientras que Joseline Montoya es 84°.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en la tabla de posiciones del Apertura 2025?

Luego de lo sucedido contra Tijuana, Chivas Femenil se ubica en la sexta posición en la tabla general de posiciones con 20 puntos. De esta manera, hoy las rojiblancas estarían enfrentando a América en la Liguilla y no tendría la famosa ventaja deportiva porque las azulcremas se encuentran mejor posicionadas.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil en la Liga MX?

El próximo juego de Chivas Femenil será el martes 30 de septiembre cuando enfrente a Mazatlán por la jornada 13. El juego se llevará adelante en Sinaloa a las 19:00 del Centro de México.