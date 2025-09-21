El equipo de Antonio Contreras ganaba en un partido complejo ante Tijuana por la jornada 12 del Apertura 2025. Sin embargo, a falta de minutos para el final el español envió al campo de juego Joselyn Montoya y anotó por encima de la portera. ¡Cierren el Estadio Akron que es un golazo!

La historia para las Chingonas había comenzado a encaminarse de la mano de Denise Castro Ruvalcaba debido a que apareció con un testazo para abrir el marcador. La futbolista del Guadalajara mostraba que aún sigue encendida tras anotarle hace una semana un doblete contra América.

Por otro lado, en el segundo tiempo Antonio Contreras envió a Joseline Montoya y en menos de cinco minutos anotó un golazo. Por el carril izquierdo encaró y cayéndose remató por encima de la portera y la clavó en el ángulo.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en la tabla de posiciones del Apertura 2025?

Luego de lo sucedido contra Tijuana, Chivas Femenil se ubica en la sexta posición en la tabla general de posiciones con 20 puntos. De esta manera, hoy las rojiblancas estarían enfrentando a América en la Liguilla y no tendría la famosa ventaja deportiva porque las azulcremas se encuentran mejor posicionadas.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil en la Liga MX?

El próximo juego de Chivas Femenil será el martes 30 de septiembre cuando enfrente a Mazatlán por la jornada 13. El juego se llevará adelante en Sinaloa a las 19:00 del Centro de México.