En el Estadio Akron, Chivas Femenil volvió a tener acción al enfrentar a Tijuana por la jornada 12 del Apertura 2025. El equipo rojiblanco se impuso ante la Jauría por 2-0, por lo que repasamos cómo marchan en la tabla de posiciones del torneo.

Las Chingonas lograron un importante objetivo el pasado fin de semana luego de haberse impuesto en el Clásico Nacional. A diferencia de la rama masculina, las dirigidas por Antonio Contreras se impusieron por 2-0 ante América gracias al doblete de Denise Castro Ruvalcaba.

Lo sucedido la semana anterior había que volver a replicarlo frente a Tijuana en el Estadio Akron debido a que se perdieron varios puntos en el camino. Al igual que frente a las Águilas, Castro Ruvlcaba apareció de cabeza para anotar, mientras que Montoya apareció con un zurdazo para cerrar el partido.

Chivas Femenil derrotó 2-0 a Xolos de Tijuana. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marcha Chivas Femenil en la tabla de posiciones del Apertura 2025?

Luego de lo sucedido contra Tijuana, Chivas Femenil se ubica en la sexta posición en la tabla general de posiciones con 20 puntos. De esta manera, hoy las rojiblancas estarían enfrentando a América en la Liguilla y no tendría la famosa ventaja deportiva porque las azulcremas se encuentran mejor posicionadas.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil en la Liga MX?

El próximo juego de Chivas Femenil será el martes 30 de septiembre cuando enfrente a Mazatlán por la jornada 13. El juego se llevará adelante en Sinaloa a las 19:00 del Centro de México.