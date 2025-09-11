Las Chivas de Guadalajara Femenil sostendrán el partido que divide al país el próximo domingo contra el América y eso ha motivado que una de las jugadoras más emblemáticas de las azulcremas, Jana Gutiérrez, advierta sobre el espectáculo que se verá en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes por el Torneo Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado llega como la víctima para este importante compromiso que se celebrará en la capital del país. Por lo tanto, Jana Gutierrez, de las Águilas, afirmó que esperan una alta intensidad por parte de las futbolistas rojiblancas, la cual buscarán revertir en casa.

“Creo que nos motiva, nos motiva a trabajar mejor esta semana y darle con todo, porque tenemos que ganar el Clásico por nuestro orgullo y por los tres puntos. Sí, es que los partidos contra Chivas siempre tienen intensidad, se sabe, porque las dos nos jugamos el orgullo”.

Jana es una de las referentes de América. Foto: Imago7/Andrés Sepúlveda

“Entonces, ellas se ponen intensas y nosotras aún más, porque defendemos con todo el corazón el escudo. La verdad es que llegamos muy bien, porque estamos seguras de a lo que jugamos”, fue parte de lo que comentó Jana en conferencia de prensa previa al Clásico Nacional.

Chivas Femenil vs. América: Dónde ver EN VIVO

El partido entre Guadalajara y América en la Liga MX Femenil se disputará el próximo domingo 14 de septiembre en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes que seguramente albergará una estupenda asistencia. El duelo se podrá observar por TV abierta en Televisa Canal 9 para todo el país.