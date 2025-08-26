Chivas de Guadalajara Femenil tiene en puerta uno de los encuentros más complicados de la campaña regular en el Torneo Apertura 2025, ya que medirse a Rayadas no será un partido sencillo, debido a que son uno de los claros contendientes al título como lo han demostrado en cada temporada.

La buena noticia para las rojiblancas es que llegan a este importante partido luego de vencer al Atlas en el Clásico Tapatío, pero no puede quedar de lado que de los últimos 12 puntos disputados apenas han ganado cuatro, es decir, de cuatro compromisos únicamente han salido victoriosas en uno.

El entrenador Antonio Contreras poco a poco ha acumulado criticas, no solo por los resultados, también por el estilo de juego que ha desarrollado Chivas Femenil, donde la poca productividad ofensiva las tiene en el séptimo lugar de la campaña con 13 puntos, nueve goles a favor y cinco en contra, en siete partidos.

Licha Cervantes suma cinco goles en el torneo. Foto: Imago7/ Juan Angel Ovalle

Uno de los mayores retos a los que se medirán las rojiblancas es que los números tampoco le favorecen ante Monterrey. De los 23 partidos donde se han enfrentado la ventaja es para las regias con nueve triunfos, a cambio de siete para Guadalajara y siete empates. Por lo que es una buena oportunidad para aprovechar la localía y buscar los tres puntos que las catapulten en la tabla general.

Chivas Femenil vs. Monterey: Dónde ver EN VIVO

Será este martes 26 de agosto cuando Chivas Femenil reciba a Rayadas de Monterrey en la cancha del Estadio Akron en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo de Amazon Prime para todo el país, mientras que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.