Una vez más las Chivas de Guadalajara se han convertido en un equipo de altibajos que no puede cimentar las bases de la regularidad tanto en las alineaciones como en las actuaciones. Estuvieron a punto de sumar un descalabro más en la visita a Tijuana, pero para fortuna de los aficionados y de Gabriel Milito terminaron empatando 3-3.

Con la intención de sacudir el 11 titular, después del doloroso descabalo de la semana anterior ante Bravos de Juárez, el estratega argentino realizó varias modificaciones, pero hay una que debería ser permanente por el resto de los partidos, ya que está claro que su ausencia ha pesado.

Y se trata de Efraín Álvarez, el volante ofensivo que fue clave para igualar a los Xolos. El “10” de Chivas se echó al equipo al hombro en varios lapsos del duelo. Marcó un golazo de tiro libre que fue el 2-3 con el que tomaron impulso para buscar emparejar la pizarra. Su dinámica y desequilibrio adelante de la media cancha es justo lo que los rojiblancos necesitan, no en este torneo, sino desde hace varios años.

Efraín lleva un gol con Chivas. FOTO: CHIVAS

Sin embargo, hasta la Fecha 6 Milito no tiene considerado a Álvarez como un titular indiscutible, pues apenas fue su segundo partido desde el inicio y suma 225 minutos de los 450 que han disputado Guadalajara, es decir, ha participado en la mitad del tiempo que ha actuado Guadalajara en este certamen.

Efraín Álvarez, por encima de Roberto Alvarado

Aunque Álvarez suma un gol al igual que el Roberto Alvarado, ambos le anotaron a Tijuana, Efraín se ha visto mucho más incisivo a la hora de atacar con los rojiblancos y la prueba de ello es que en el partido ante León, estuvo cerca de empatar el duelo con dos tiros desde fuera del área.

Ante San Luis también fue clave en el único partido que han ganado, mientras que Alvarado sigue muy lejos de su verdadero rendimiento y apenas se hizo presente en la pizarra contra los fronterizos la noche del viernes.