Blanca Félix, portera de Chivas Femenil, fue operada con éxito luego de sufrir una fractura en uno de los dedos de la mano derecha en el entrenamiento de este miércoles, misma que la obligó a someterse a una intervención quirúrgica para corregir el problema lo antes posible y comenzar su proceso de recuperación de cara al final del torneo Apertura 2025.

Tras la operación, Félix compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de cariño y apoyo que ha recibido por parte de la afición rojiblanca, sus compañeras y el cuerpo técnico. La arquera expresó su emoción por sentir el respaldo del club y de los seguidores del Rebaño Sagrado, asegurando que eso la motiva a afrontar con valentía este lamentable bache en su carrera.

Blanca Félix agradeció el apoyo de la afición y sus seres queridos.

“Gracias de todo corazón por cada mensaje, llamada y palabra que me han enviado. En momentos como estos es quelos siento más cerquita y siento su cariño. Todo salió muy bien en la cirugía”, escribió Blanca Félix en sus historias de Instagram.

En ese mismo mensaje, la guardameta prometió volver más fuerte que nunca y seguramente buscará recuperar su puesto como la portera titular de Chivas Femenil. Blanca afirmó que aprovechará el tiempo de recuperación para trabajar en lo físico y mental, y mientras tanto apoyar al Rebaño Sagrado como aficionada, para luego regresar al campo con la misma pasión y liderazgo que la han caracterizado a lo largo de su trayectoria.

“Se que pronto volveré con más fuerza, con más gratitud y con el mismo amor por lo que hago. Hoy me toca pausar, respirar y acompañar al equipo desde otro lugar, pero con el mismo corazón“, concluyó.

Mientras Félix se encuentra en rehabilitación, la titularidad bajo los tres palos será para Celeste Espino, quien ya ha demostrado seguridad y confianza cuando ha sido requerida. La joven portera tendrá la responsabilidad de mantener la solidez defensiva del equipo durante la ausencia de la experimentada arquera sinaloense.

¿Cuánto tiempo tardará Blanca Félix en regresar con Chivas Femenil tras su lesión?

De acuerdo con los reportes médicos, Blanca Félix podría tardar entre cuatro y ocho semanas en volver a las canchas dependiendo de su evolución, por lo que se perderá el resto de la fase regular y quizá hasta la Liguilla, pues es un hecho que tanto ella como el departamento médico de Chivas Femenil van a priorizar la recuperación de su fractura y no la forzarán a jugar si no está al 100%.