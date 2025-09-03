Luis Romo está llamado a ser uno de los líderes del vestidor de Chivas debido a su calidad y experiencia en las canchas; sin embargo, ha sido blanco de múltiples críticas en su contra por algunas equivocaciones que han ocasionado peligro en la portería rojiblanca a lo largo del Apertura 2025.

El Tanque es uno de los jugadores que más grita dentro del plantel rojiblanco; sin embargo, su baja de juego ha sido justificada con muchos rumores, en donde se aseguraría que él prefería quedarse en Cruz Azul que portar la camiseta de Guadalajara.

Sin embargo, el comunicador de As México, César Huerta, reveló que el mediocampista estaría más contento con el chiverío que en La Máquina y se debería a una cuestión familiar, ya que en la Ciudad de México no podía vivir con su familia.

“No sé si Ricardo Peláez habrá dicho eso, pero yo no sé nada de ese tema. Que yo sepa, no. Romo está feliz porque tiene a su familia aquí, en México (CDMX) no la tenía”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué no vivía Luis Romo con su esposa e hijos en la Ciudad de México?

Desde hace varios meses se reveló que la familia del Tanque vivió un lamentable suceso en la capital del país por culpa de la delincuencia tras un asalto, por lo que decidieron que sus familiares vivieran en Monterrey, mientras él permanecía en la Ciudad de México para entrenar y jugar con Cruz Azul.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.