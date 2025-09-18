Chivas sigue dejando gratas impresiones dentro de la Liga MX por su estilo de juego y propuesta ofensiva, pese a que no ha alcanzado para cosechar más puntos en el Apertura 2025, por lo que ahora el entrenador Gabriel Milito deberá enfrentarse a un estratega que tiene un sello ganador en el futbol mexicano, Antonio Mohamed.

A unas horas del partido entre el Guadalajara y Toluca, el exfutbolista rojiblanco, Jesús Angulo, mostró su respeto por el actual estratega del chiverío, pero dejó en claro que el Turco es uno de los mejores estrategas de todo México.

“A Milito no tengo el gusto de conocerlo, pero hablando del Turco creo que sí es uno de los mejores técnicos que hay en la Liga y que ha habido, tiene su trayectoria, su historia”, declaró en entrevista para Fox.

El Canelo no olvida su paso por el Guadalajara, en donde admitió que le guarda un cariño especial por ser el club al que alentaba desde niño, por lo que prometió que si logra anotarle a los tapatíos este fin de semana, no lo celebraría en señal de respeto a la institución.

“Es un equipo al que le agarré mucho cariño, cuando llegué todos me trataron muy bien y de niño le iba a Chivas, entonces llegar ahí fue algo muy especial para mi, siempre agradecido.

“No me ha tocado anotar, pero si me toca meter gol, lo haría con mucho respeto por el cariño que le tuve al club (…) No sabría decirte algo que haya faltado o que es la diferencia, porque es un equipo muy importante y sabemos que es de los más grandes de México. Siempre que estuvimos ahí tuvimos la mentalidad de ganar, de quedar campeones. Lamentablemente no pudimos”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.