El último fin de semana para Chivas ha sido para el olvido debido a que fue goleado por 3-0 ante Toluca en el Estadio Akron. Por otro lado, quien tuvo una buena jornada en el Apertura 2025 fue Sebastián Pérez Bouquet debido a que dio brutal asistencia para el 3-0 de Atlético de San Luis ante Santos Laguna.

Los últimos tres días se ha destacado la noticias de José Juan Macías quien parece haber encontrado un nuevo aire en Pumas. Desde que volvió no para de anotar goles y el sábado marcó el 1-0 parcial ante Tigres.

En medio de este contexto, Chivas no genera la calidad de jugadas de peligro que se tienen que realizar para marca la diferencia frente a equipos como Toluca. A su vez, ayer el Guadalajara volvió a caer en la tabla de posiciones debido a que Atlético de San Luis goleó a Santos Laguna por 4-1.

Un jugador clave para que los Potosinos se quede con los tres puntos fue Sebastián Pérez Bouquet. El futbolista formado en Verde Valle recibió el balón en campo Guerrero, encaró y con la parte externa del pie derecho asistió de la mejor manera a João Pedro Geraldino dos Santos Galvão para el 3-0 parcial.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 el próximo martes en el Estadio Akron ante Necaxa por la jornada 9. El juego comenzará a las 19:05 del Centro de México y se podrá ver por Amazon Prime, mientras que por Estados Unidos se verá bajo la transmisión de Telemundo.