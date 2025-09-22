En una tabla de posiciones, casi el único número que cuenta es el de la cantidad de puntos. Luego, en un segundo plano quedan la diferencia de goles y los tantos a favor y en contra. Sin embargo, hay otras estadísticas que dan una pauta de lo que puede ser el futuro de un equipo y cuál es su forma de juego.

En este caso, el Club Deportivo Guadalajara y el Club Necaxa lideran un guarismo en particular, lo que es sorpresivo ya que se trata del decimotercero y decimosegundo en la tabla de posiciones, respectivamente. El Rebaño Sagrado y los Rayos son los equipos que más recuperaciones altas tienen en el Apertura 2025.

En un amistoso de pretemporada en julio, Chivas venció por 3 a 2 a Necaxa. (Imago7)

De acuerdo a lo que publicó el propio Chivas en su página web oficial, el equipo de Gabriel Milito acumula 71 recuperaciones altas en los 9 partidos disputados. Por su parte, los dirigidos por Fernando Gago lo hicieron en 72 oportunidades, por lo que están prácticamente empatados.

La estadística marca el estilo de juego que quieren imponer ambos entrenadores. Los argentinos buscan la recuperación rápida y en el campo rival, en lo posible. La presión alta suele ser un valor para Milito y Gago, aunque sus buenos números en ese sentido no se pudo traducir en resultados positivos.

Fernando Gago volverá al Estadio Akron tras su desplante a Chivas en 2024

Luego de haber dejado a Chivas en plena competencia en 2024, Fernando Gago volverá a visitar el Estadio Akron por un partido oficial. En su momento, el sudamericano aseguró que no se iría de Guadalajara y, solo algunos días después, renunció para firmar en Boca Juniors, donde fracasó. Este martes es probable que la afición rojiblanca le haga sentir el rigor.