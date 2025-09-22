En Chivas no hay tiempo para lamentaciones tras perder por goleada ante Toluca debido a que mañana enfrenta a Necaxa. En medio de este contexto, dan a conocer que Gilberto Sepúlveda y Omar Govea se perfilan para ser titulares en la tarde noche en el Estadio Akron para recibir al equipo de Fernando Gago.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado necesita comenzar a sumar de a tres porque no solo la Liguilla le quedará lejos, sino que también el Play-in. Por este motivo mañana en el Gigante de Zapopan se juegan una de las primeras finales que hay para estar presente en la próxima Fiesta Grande del futbol mexicano.

En medio de este contexto, Chivas necesita comenzar a delinear una alineación que cuenta con bajas sensibles como las de Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez por lesión, sumada la expulsión de el Oso González. Son varios los jugadores que podrían saltar al campo de juego, pero todo indica que Omar Govea y Gilberto Sepúlveda se perfilan para ser titulares.

“Todo pinta para que el Tiba Sepúlveda y Omar Govea sean titulares en el día de mañana. Me da esa impresión. Todo pudiera para que sea así”, expresó Jesús Bernal, periodista de ESPN, en su canal de YouTube.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 el próximo martes en el Estadio Akron ante Necaxa por la jornada 9. El juego comenzará a las 19:05 del Centro de México y se podrá ver por Amazon Prime, mientras que por Estados Unidos se verá bajo la transmisión de Telemundo.