La noche de ayer en el Estadio Akron dejó enormes sensaciones debido a que no solo se venció al Necaxa de Fernando Gago, sino que además Samir Inda debutó con un golazo desde fuera del área. Por otro lado, este festejo comienza a teñirse ante una posible sanción porque señalan que el Guadalajara le dio al debutante una playera con la marca de una casa de apuestas. ¿Pierde los puntos?

Ayer en Zapopan se vivió una verdadera fiesta debido a que el Rebaño Sagrado se impuso ante los Rayos por 3-1. Lo interesante de esta victoria es que los goleadores son todos jugadores formados en las fuerzas básicas de Verde Valle.

Uno de los goleadores fue Samir Inda quien anotó un golazo desde fuera del área para poner el resultado final. Sin embargo, este enorme debut comienza teñirse de controversia porque el futbolista de 17 años utilizó una playera que cuenta con el sponsor de Caliente.mx, la famosa casa de apuestas, por lo que comenzó a especularse con una pérdida de puntos.

Samir Inda utilizó una playera con la marca de Caliente.mx. (Foto: IMAGO7)

Alex Ramírez trajo paz a la afición rojiblanca al señalar que el club estaba en falta, pero que no perdía el partido en el escritorio. “CHIVAS sería sancionado económicamente nada más, porque Samir haya salido con una playera anunciando casa de apuestas, ya que tiene 17 años. En octubre cumple 18, pero no perderá los puntos”, expresó el periodista en X.

El gesto de Samir Inda con su madre tras su golazo a Necaxa

Tras el partido todas las cámaras se fueron sobre Samir Inda, quien fue la gran estrella con su estreno goleador. Lo que la transmisión no mostró fue el gesto que tuvo el canterano con su madre luego de haberle regalado su playera.