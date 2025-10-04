Desde el partido contra Necaxa se generó una polémica innecesaria alrededor de Samir Inda, joven promesa de 17 años de las Chivas, luego de que en redes sociales varios periodistas aseguraran que el club podría ser sancionado por el patrocinio de una casa de apuestas en su jersey. Sin embargo, la realidad es muy distinta y el Rebaño Sagrado no enfrenta ningún tipo de castigo por esta situación.

El periodista especializado en arbitraje, Juan Guzmán Gasso, aclaró el malentendido y explicó que en el reglamento de la Primera División de la Liga MX no existe ninguna prohibición respecto a la publicidad de casas de apuestas en los uniformes. La confusión, señaló, viene del reglamento del Torneo Sub-17, donde sí se prohíbe este tipo de patrocinios para jugadores menores de edad.

Guzmán Gasso incluso compartió ejemplos de futbolistas que debutaron siendo menores de edad y portando publicidad de este tipo, como Gil Mora (Xolos), Juan Sigala (Pachuca), Mateo González (Puebla) y Alex Gutiérrez (Necaxa), sin que en ningún caso existiera sanción alguna. Es decir, Chivas actuó dentro del reglamento y la polémica solo fue una confusión amplificada por redes sociales.

Con ello queda claro que Samir Inda y Chivas no tienen ningún problema con la Liga MX. El joven atacante puede seguir usando el mismo uniforme que el resto de sus compañeros, ya que el uso de ese patrocinio no representa falta alguna. Lejos de sanciones, lo que hay es expectativa por su futuro, pues el canterano ha mostrado talento y personalidad desde su debut.

Samir Inda es descartado para el partido contra Pumas

De cualquier manera, Samir Inda no será convocado para el partido ante Pumas este domingo 5 de octubre. El cuerpo técnico decidió volver a descartarlo luego de haberlo hecho también contra Puebla, pero se espera que vuelva a la actividad en la siguiente jornada, después de la Fecha FIFA. Chivas confía en que el joven rojiblanco siga creciendo y se consolide como una de las joyas del club.