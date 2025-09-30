Las Chivas de Guadalajara se llevaron los tres puntos en la visita a Puebla el fin de semana anterior, donde mostraron un rendimiento colectivo efectivo que se combinó con un par de golazos para el triunfo, sin embargo, cuando se pensaba en otra aparición del juvenil Samir Inda, nunca se dio.

El entrenador del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito, no echó mano del futbolista de 17 de años, lo cual resultó un tanto extraño, debido a que el partido contra La Franja parecía a modo para mostrar parte de su mejor rendimiento y fue sorpresivo que el estratega argentino no lo tomara en cuenta.

Dentro de los cinco cambios que mandó el timonel a la cancha del Estadio Cuauhtémoc, el entrenador de Chivas prefirió darles oportunidad a elementos como Isaac Brizuela y Alan Pulido, quienes poco y nada pudieron hacer en el ataque rojiblanco para incrementar el marcador.

Inda marcó gil en su debut ante Necaxa. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

Tal vez el mal estado de la cancha también pudo tener algo que ver, pues la juventud de Inda y su velocidad podrían generarle mucho contacto con los defensores rivales, lo cual sería de alto riesgo para un futbolista de 17 años que apenas hizo su presentación la semana anterior y con un golazo a Necaxa. Por lo que nada tuvo que ver el nuevo jersey que utilizará cada que entre a la cancha donde le será modificado el principal patrocinador de Chivas que es una casa de apuestas.

Chivas escaló a la posición nueve de la tabla general

Guadalajara se ubica en la posición nueve de la tabla general con muchas posibilidades de seguir escalando posiciones. Cuenta con 14 puntos y el siguiente partido es frente a unos Pumas de la UNAM que vienen a la baja. Si vencen a los felinos y Pachuca pierde ante Necaxa podrían subir a la octava plaza.

El objetivo de los rojiblancos es clasificar de manera directa a la Liguilla, para ello tendrían que terminar entre los primeros seis lugares. Por el momento están a cinco unidades de Tijuana que se ubican en la sexta posición.