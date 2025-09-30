Las Chivas de Guadalajara están de luto por el sensible fallecimiento del exjugador, Javier Sánchez Galindo, un defensor que pasó por las filas del conjunto rojiblanco en la década de los 70 y también fue parte de la Selección Mexicana como uno de los mejores de la época.

Sánchez Galindo perdió la vida este lunes 29 de setiembre a los 77 años y la noticia fue confirmada por la Federación Mexicana de Futbol. El exfutbolista fue surgido de la cantera de Cruz Azul, donde se consolidó como uno de los mejores laterales izquierdos del futbol nacional.

Estuvo con La Máquina desde su debut en 1966 y hasta 1974, donde ganó 11 titulos. Para la temporada 1974-1975 fue cuando llegó a las Chivas, donde únicamente estuvo una campaña, debido a que por esos años los tapatíos tampoco vivían su mejor momento.

Sanchez Galindo emigró de Guadalajara en 1975 y pasó al América, donde también obtuvo cuatro trofeos. Fue parte del Mundial de México 1970 como parte de la escuadra Tricolor, pero no vio actividad en ningún partido. Se retiró en 1982 después de un breve paso por los Coyotes Neza.

