Las Chivas de Guadalajara sumaron una segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura 2025, luego de imponerse a Puebla el sábado anterior 2-0, con lo cual lograron colocarse en la posición nueve de la clasificación general con muchas aspiraciones de seguir escalando en lo que resta del torneo.

Para Sergio Lugo, campeón con el Rebaño Sagrado en 1987, uno de los jugadores que mejor impresión le ha dado en lo que va del certamen es Bryan González, quien además del golazo que le anotó a La Franja, es uno de los futbolistas inamovibles en la alineación de Gabriel Milito.

“Guadalajara tiene un buen plantel, tiene muy buenos jugadores. El muchacho Bryan González, el carrilero izquierdo, se me hace que es una de las mejores revelaciones que tienen, y yo no dudo que, jugando de esta manera por ese sector, terminará en la Selección Nacional, porque tiene una dinámica impresionante”.

Bryan González surgió de la cantera de Pachuca. FOTO: IMAGO7

“Me parece que Gabriel Milito trató de cerrar el partido muy pronto porque todos sus cambios fueron defensivos y, al hacerlos, le cedió la posesión de la pelota. Sin embargo, creo que Guadalajara tiene que mejorar futbolísticamente”, fue parte de lo que explicó Lugo en entrevista con El Informador.

Chivas visita a Pumas en la Jornada 12

Guadalajara se meterá a la casa de los Pumas de la UNAM en el partido de la Jornada 12 que se celebrará en la cancha del Estadio de Ciudad Universitaria el domingo 5 de octubre en punto de las 19:00 horas, la transmisión se podrá ver por la señal de televisión abierta del Canal 5 para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos.