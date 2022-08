En el futbol mexicano hay muchos jugadores con mucha calidad, por lo que es común pensar que podrían trascender en competencias con niveles más elevados tales como el futbol en Europa, por lo que suelen ser promovidos en el Viejo Continente, pero no todos logran consolidarse, tal y como sucedió con José Juan Macías cuando partió rumbo al Getafe de España.

El exjugador de Chivas, Sergio Lugo, colaboró con algunas agencias de futbolistas, en donde hace unos años estuvo promoviendo a algunos futbolistas del Guadalajara como JJ o Uriel Antuna; sin embargo, admitió que no fue buena idea hacerlo con el centro delantero que no pudo emular el nivel mostrado en el León.

“Sí me equivoqué. Porque cuando yo lo promoví venía de hacer una campaña muy buena en León, pero en Chivas nunca la hizo y así está el tema. Hay que reconocer que me equivoqué”, admitió el exfutbolista en entrevista con David Medrano.

Lugo reveló que en el interior del Guadalajara hubo malos manejos en el momento de cotizar a Macías y Antuna, que aún era rojiblanco, por lo que la posibilidad de emigrar se esfumó: “Afortunadamente la empresa italiana, cuando le mando los videos me dicen: ‘sí, pero tenemos que probarlo’ y en Chivas te lo pueden decir. Yo hablé con Ricardo Peláez y él me dijo que no llevaba esas operaciones, me dijo que hablara con Arturo Gálvez. No voy a entrar en detalle, pero no se condujo de la manera más ética.

“Hay un momento en que me brinca y manda la propuesta económica para que Antuna o Macías fueran. Cuando llega allá, me dicen; “¿a poco este jugador vale tanto? Le dije que claro que no y ahí se rompió todo”, concluyó.

