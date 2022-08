Para el Rebaño la situación va de mal en peor, ya que no solo hay jugadores que no quieren llegar al redil, ahora también los entrenadores.

La situación está muy cuesta arriba para la continuidad de Ricardo Cadena en la dirección técnica del Club Guadalajara, por ello habrá una reunión la siguiente semana con la dirigencia con la finalidad de escuchar el informe del entrenador ante los malos resultados y tomar la decisión de mantenerlo o darle las gracias y buscar por otro lado, pero hay una situación que pone peor el panorama.

Y es que de acuerdo a información del periodista André Marín, algunos de los técnicos más reconocidos no tienen la menor intención de asumir las riendas del Rebaño Sagrado, sobretodo por no tener que trabajar junto al director deportivo, Ricardo Peláez, quien constantemente está en el ojo del huracán por sus pobres resultados desde que llegó a la institución rojiblanca, donde prometió títulos y se ha quedado muy corto.

“Hay buenos técnicos que se niegan a tomar al Guadalajara porque en este momento las condiciones no están dadas para sacar el asunto adelante, tendrán que ir por alguien regularsón, alguien que esté desesperado por dirigir, para tratar de mejorar las cosas. Es una pena, es una tristeza, es deprimente lo que está pasando a Chivas”.

“Hay técnicos que ya no quieren ir a Chivas, cuando antes era un sueño. Hay muchos jugadores que ya no quieren ir a Chivas cuando antes era un sueño defender su camiseta. El Guadalajara está en caída libre, yo creo que más mal, ya no pueden estar. Le urge a Guadalajara un cambio de técnico y necesitaría un cambio de jugadores pero ya no se puede. Hay que tomar decisiones radicales”, comentó el comunicador en el portal Mediotiempo.

Los candidatos para suplir a Cadena en Chivas

A partir de los que los resultados no han sido lo que se esperaba en el arranque del Apertura 2022 para Guadalajara, empezaron a circular nombres de estrategas que podrían ser la solución a los problemas de Amaury Vergara: Antonio Mohamed y Ricardo Ferretti, son los más fuertes candidatos, pero con lo dicho por Marín estarían lejos de llegar al banquillo rojiblanco, por lo que solo queda Gerardo Espinoza, el exjugador del Atlas que dirige al Tapatío de la Liga de Expansión, como la salida más rápida para generar un cambio en la plantilla tapatía que el siguiente sábado enfrentará el Clásico contra Atlas.

