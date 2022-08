El técnico rojiblanco no tiene más excusas y dejó entrever que su futuro está en manos de la directiva porque no pretende renunciar.

Con siete partidos sin ganar y un funcionamiento intermitente de las Chivas de Guadalajara, el técnico Ricardo Cadena explicó parte de los factores más importantes por los cuales no pueden recuperar el nivel que mostraron en el cierre de la campaña anterior cuando ganaron cinco partidos en fila que les permitieron acceder hasta los Cuartos de Final.

En el Rebaño Sagrado la situación es más que crítica, los resultados no llegan y la presión va en aumento a todos los niveles, ya que tanto para el estratega como los jugadores y la directiva, los comentarios negativos por parte de la afición no se hacen esperar en redes sociales por la falta de triunfos que ha llegado a nueve juegos, tomando en cuenta los de la Liguilla pasada contra Atlas.

ver también Goleador histórico quiere más minutos para Ormeño

“Han habido algunas situaciones que no han permitido tener al plantel completo. Con respecto al torneo pasado no pudieron arrancar en éste Sergio Flores, Jesús Ángulo, de hecho ninguno de los dos se ha podido incorporar. No pudo iniciar el Conejo Brizuela, José Juan Macías no pudo, a Jesús Molina no lo hemos tenido porque estará fuera desde hace varios meses y no ha permitido tener el plantel completo. Hemos tenido que considerar a muchos jóvenes del Tapatío, que han hecho un gran trabajo, seguro es duro para ellos pero han podido aprender, superarse y exigirse de que son capaces de lograrlo".

“Y las incorporaciones que han llegado han hecho su mejor esfuerzo pero hay que recordar que Alan no llegó en su mejor estado de salud y de Ormeño todos saben que se acaba de incorporar y tiene poco tiempo con nosotros”, fue lo que comentó Cadena en la conferencia de prensa tras la derrota con los sinaloenses.

Encuesta ¿Tú qué harías con Ricardo Cadena? ¿Tú qué harías con Ricardo Cadena? Lo ratifico en el primer equipo Lo remuevo y busco otro DT YA VOTARON 258 PERSONAS

¿Qué sigue para Ricardo Cadena en Chivas?

De acuerdo a información que obtuvo Rebaño Pasión será la siguiente semana cuando se reúna la dirigencia comandada por Ricardo Peláez para pedirle cuentas a Cadena en busca de encontrar una solución o en algún momento cambiar de timón, pero es un hecho que por ahora la situación del estratega pende de un hilo para mantenerse en el banquillo de cara al Clásico Tapatío.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!