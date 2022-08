Filtran la razón por la que Chivas no ha despedido a Ricardo Cadena: Los malos resultados ya no cuentan

La crisis de resultados que viven las Chivas de Guadalajara tiene que terminar más temprano que tarde y esta noche cOntra Mazatlán deberán aprovechar que su rival tampoco pasa por un buen momento, pero al margen del resultado hay una razón importante por la que todo apunta a que Ricardo Cadena no dejará el banquillo.

El Rebaño Sagrado ha pasado de una luz en el camino a una completa pesadilla bajo las órdenes del joven estratega mexicano que dejó el interinato para ser ratificado, sin embargo, el periodista David Faitelson considera que hay un factor que le juega a favor a Cadena para no ser relevado del cargo antes de pensar en un técnico de elite.

ver también Hugo Sánchez destroza a Ricardo Cadena

Y es que con cinco empates y una derrota en el Apertura 2022 sumado a los dos juegos de Cuartos de Final contra Atlas la campaña pasada, Chivas tiene ocho partidos sin ganar, la última ocasión que lo hicieron fue en el Repechaje contra Pumas de la UNAM el 8 de mayo, pero hay pocas posibilidades de que los rojiblancos decidan darle las gracias a Cadena.

“Yo creo que la decisión de Marcelo Leaño y de Ricardo Cadena se debe por la austeridad que está viviendo el Guadalajara de no tener dinero para pagarle a un Antonio Mohamed a un Ricardo Ferretti a un Matías Almeyda que están en otro nivel”, apuntó el comunicador en Futbol Picante de ESPN.

Encuesta ¿Crees que Faitelson tiene razón sobre Cadena? ¿Crees que Faitelson tiene razón sobre Cadena? Claro que no, exagera Sí, totalmente YA VOTARON 40 PERSONAS

Mario Carrillo pide la continuidad de Cadena

En este sentido, el analista Mario Carrillo aseguró por qué no sería buena idea despedir al timonel tapatío: “Sí, por supuesto (debe quedarse) aparte de que en Guadalajara siempre hay presión. Soy de los que piensan que lo tienen que dejar pase lo que pase. Lo tienen que dejar, jugaron en ayer en Los Ángeles y juegan mañana. No pueden meter otro interinato, él fue interino y si tienen que pensar que es un buen entrenador y que el entrenador de Guadalajara deje ser un formador que genere conjuntos, que sepa explicar la posición al jugador, Vucetich y Tena no son tan formativos”.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!