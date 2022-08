La derrota ante el Galaxy prácticamente no ha cambiado nada de lo se ha visto con el Rebaño en el presente torneo.

Aunque parece que el futuro de Ricardo a Cadena pende de un hilo partido a partido en el banquillo del Club Guadalajara, todo apunta que la intención es darle continuidad lo más que se pueda en este Torneo Apertura 2022, sin embargo el director deportivo, Ricardo Peláez dejó entrever que esto podría cambiar de la noche a la mañana por alguna decisión que no estaría en sus manos.

El directivo del Rebaño Sagrado fue claro al enumerar los que desde su punto de vista son buenos números por parte del estratega rojiblanco, quien no ha ganado en este certamen, pero lo que hizo en el Clausura 2022 le ha valido para que Peláez Linares le siga confiando los destinos del equipo más importante del futbol mexicano.

Pero al mismo tiempo, el director deportivo de Chivas mencionó que cualquier cosa puede pasar en el futuro inmediato de la escuadra tapatía, porque el balompié mexicano es muy cambiante, dejando claro que si de él dependiera, Cadena no se tendría que ir sin antes hacer un exhaustivo análisis de todo su proceso que empezó con actuaciones destacadas que los llevaron hasta los Cuartos de Final.

“Si y no (seguirá Cadena), porque todos estamos en evaluación todo el tiempo. Lo que si te puedo decir es que este torneo específicamente está tan complicado. La lógica impera con estos números, porque son buenos números en general. Las cinco victorias, muchos empates y solamente dos derrotas. Sobretodo lo que veo en la cancha, veo los jugadores comprometidos con el proyecto del técnico, los siento comprometidos con él, entonces te diría que sí, pero nadie tiene la verdad en el futbol, pueden pasar muchas cosas”, comentó Peláez en entrevista con David Medrano.

Revela Peláez frustración por el mal momento

Sobre la complicada situación que atraviesa Chivas y que le ha costado severas críticas en su contra, el directivo reconoció que ha vivido momentos, sobretodo, de mucha frustración: “No quiero mentirte he tenido momentos de frustración, no cansado. Cuando pensamos que hacemos casi todo bien no se refleja en la cancha”.

