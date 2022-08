Campeón con Chivas arremete contra jugadores y directiva: Muchos no están a la altura, no transmiten nada

Quién mejor que un campeón con las Chivas de Guadalajara para hablar acerca del terrible momento que atraviesan, no solo en este Torneo Apertura 2022, sino en los último años donde apenas han calificado a la Liguilla y se han quedado muy lejos de competir por un campeonato, como lo prometió Ricardo Peláez a su llegada a la dirección deportiva en el 2019.

Edwin Hernández vivió los mejores momentos del Rebaño Sagrado desde el 2006 cuando pudieron levantar el decimoprimer campeonato de liga bajo las órdenes de José Manuel de la Torre, pues fue a partir de que llegó Matías Almeyda en el 2015 cuando la situación dio un giro de 180 grados para colocar a los rojiblancos en la cima del balompié nacional como se merece su historia.

En este sentido, el Aris argumentó que no solo los jugadores y entrenadores han quedado a deber, pues considera que hay un graves problemas desde la cúpula de Chivas donde no se ha logrado formar un proyecto sólido a mediano y largo plazo que logre solventar las exigencias de un club que ahora atraviesa una severa crisis de resultados que solo son las consecuencias de no haber sentado bases para el futuro.

"Se le ha exigido menos a los jugadores, o se les ha exigido igual pero no muchos están a la altura para estar en una institución como esta. Realmente estar en Chivas como lo dijo Chicharito es un plus para tu carrera y como jugador. Como mexicano uno debería sentirse orgulloso de portar estos colores. No vemos a un capitán que realmente pueda sentarse y platicar con todos, tener esa jerarquía de decir que las cosas se están haciendo mal. Ha faltado mucha esa capitanía que se necesita en Guadalajara".

Hernández también arremetió contra la directiva que encabeza Amaury Vergara y Peláez Linares."Hace falta mucho trabajo, desde fuerzas básicas hasta el primer equipo porque no existe una ideología, ni un proyecto, y es triste porque no transmiten nada dentro de la cancha. La afición lo que quiere es ver un equipo entregado y el equipo ha quedado a deber; falta un trabajo grande para ver resultados grandes", explicó en entrevista con Marca Claro.

El lateral indicó que el trabajo del “Pelado” sigue haciendo falta en Guadalajara: “Viendo la situación del equipo, sí, es lamentable. No estamos hablando nada más de este torneo, sino de algunos torneos que ya se vienen arrastrando y realmente sí, necesitamos por ahí un entrenador que pueda realmente levantar al equipo, como lo hizo Mati (Matías Almeyda)".

