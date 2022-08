Para el Club Guadalajara no hay muchas opciones de cara a los siguientes partidos dentro del Torneo Apertura 2022, debido a que no suman ningún triunfo y el panorama se empieza a tornar más oscuro que nunca, no obstante, salió a la luz una coincidencia extraña que podría explicar cuál es la razón de que no hayan podido ganar.

Aunque la realidad es que las maldiciones en el deporte tarde o temprano terminan por ser derrumbadas, con el Rebaño Sagrado ya se puede esperar cualquiera cosa y es que más allá de los buenos partidos que han ofrecido por algunos lapsos en al menos tres compromisos de este certamen, la realidad es que no han podido sumar de a tres.

En seis jueos las Chivas acumulan cinco unidades de 18 posibles, una producción muy baja que los tiene entre los últimos lugares de la tabla general, aunque con un par de buenos resultados podrían resurgir en la campaña, el problema es que visitan a Mazatlán el viernes 5 de agosto y la siguiente semana estarán enfrentando al Atlas en el Clásico Tapatío, dos duelos más que complicados.

La maldición que persigue a Chivas

Ahora bien, hay una coincidencia que llama poderosamente la atención y es que la última vez que ganó Guadalajara en la Liga MX se dio el 8 de mayo cuando golearon a Pumas de la UNAM en el Repechaje del Clausura 2022, hace casi tres meses, por ello el problemas para el técnico Cadena se ha vuelto cada vez más grande.

Lo peculiar es que fue en ese partido cuando se lesionó Jesús Angulo al sufrir fractura de peroné en una jugada accidental con el guardameta Alfredo Talavera. Desde ese momento los tapatíos no conocen el triunfo, sumando ocho juegos de liga, contando los dos ante Atlas por los Cuartos de Final y peor aún, tampoco han recuperado ese futbol efectivo que los llevó hasta la Liguilla. ¿Maldición o coincidencia? Con esto parece que el regreso del Canelo es más urgente de lo que se pensaba.

