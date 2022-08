El director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez reconoció que ya le presentó su renuncia al dueño Amaury Vergara en uno de los momentos más complicados que se vivieron durante su gestión que inició en el 2019 con una inversión importante de más de 50 millones de dólares en fichajes.

El dirigente del Rebaño Sagrado tocó varios temas en una entrevista con el periodista David Medrano confesando cómo se dio la ocasión en que estuvo cerca de salir del cuadro rojiblanco, al mismo tiempo manifestó que tampoco va a estar renunciando cada 15 días, pues considera que tiene la experiencia para ayudar a que los tapatíos salgan del mal momento.

ver también La maldición que persigue a Chivas

“Sí, ya lo hice en alguna ocasión (renunciar) y Amaury no lo aceptó. Mi comunicación con él es muy buena. Él sabe que yo estoy en el día a día. Hoy por ejemplo juega Chivas, y no estoy en Los Ángeles porque me acaban de operar de mi rodilla. Con Amaury tengo una gran relación, en algún momento por la presión renuncié, pero no voy a estar renunciando cada 15 días, ya él tomará la decisión cuando lo considere necesario, pero voy a ser perseverante cada día”.

Chivas no está tan mal como dicen los resultados

Peláez Linares aseguró que ante la falta de triunfos en este Apertura 2002 donde llevan seis partidos con cinco empates y una derrota, el funcionamiento por momentos ha sido bueno, pero esa falta de contundencia les ha complicado su posición en la tabla al aparecer entre los últimos puestos, pero considera que tampoco están tan mal como dicen los números.

Encuesta ¿Chivas no está tan mal como dice Peláez? ¿Chivas no está tan mal como dice Peláez? No, está peor de lo que cree Sí, tiene razón YA VOTARON 20 PERSONAS

“Creo que nos estamos acercando con este proyecto, pero la gente quiere resultados hoy y este proyecto que estamos llevando en buena forma no cumple con esa necesidad urgente de resultados. Hemos tenido un pésimo inicio de torneo: no hemos perdido, pero no hemos ganado”, argumentó Peláez este miércoles, horas antes de que Chivas perdiera con Galaxy en la Leagues Cup.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!