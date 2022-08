En el Club Guadalajara nada sería más reconfortante que tener de regreso a uno de sus últimos ídolos, por ello cada que Javier Hernández toca el tema de su posible regreso ilusiona a los seguidores, pero pocas veces lo había hecho de una manera tan elocuente y lejos de dejarle a la suerte su futuro, dejó entrever que no sería una mala idea tarde o temprano regresar a su “primer amor”.

El Chicharito fue parte del encuentro donde los angelinos se impusieron al Rebaño Sagrado 2-0 en un encuentro dentro de la Leagues Cup y tras el compromiso volvió a lanzar elogios para la institución que lo vi nacer como futbolista y más allá de eso, porque lo lanzó a la fama cuando Jorge Vergara concretó su traspaso al Manchester United en el 2010.

En este sentido, a Hernández Balcázar pocas veces se le había visto tan maravillado repasando sus recuerdos en Chivas, al grado de asegurar que es su primer amor y por ende nunca lo olvidará a pesar de que ha jugado en otros conjuntos de talla mundial, como los Red Devils y el Real Madrid, sin embargo fue justo en ese momento cuando lanzó un comentario para dejar abierta la puerta de Guadalajara.

“Siempre lo he mencionado, en todos los clubes que estoy te enamoras y das todo, pero siempre tienes un primer amor y ese para mí es Chivas. Chivas no hay palabras. Mucha gente podrá tener sus opiniones de su regresaré o no , si terminaré mi carrera ahí o no, más allá de eso es el club de mis amores”.

“Mi historia con Chivas fue desde mi punto de vista eterna, me vieron nacer, me dieron todo. Pude jugar, pude ser campeón, pude ser campeón goleador y me pude ir a uno de los clubes históricos de este planeta”, manifestó Chicharito y desatando la emoción de los chivahermanos, quienes verían como un oasis en el desierto la llegada de Javier Hernández a quien le quedan seis meses de contrato con el Galaxy, es decir, la opción de tratar de convencerlo no luce tan descabellada para la dirigencia rojiblanca.

