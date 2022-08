Hugo Sánchez destroza a Ricardo Cadena y explica por qué no debe ser el técnico de Chivas

Para Hugo Sánchez, Ricardo Cadena no cuenta con las credenciales suficientes que le permitan sentarse en el banquillo del Club Guadalajara que atraviesa por un crisis de resultados, donde no han ganado en seis partidos del Torneo Apertura 2022 y también en los duelos amistosos que ha disputado en Estados Unidos contra la Juventus y el Galaxy de Los Ángeles ha quedado a deber.

El estratega mexicano no se guardó nada al lanzar una dura crítica contra el técnico del Rebaño Sagrado, no tanto por su talento para dirigir, sino porque considera que no tiene el liderazgo que una institución tan importante merece, por ello afirmó que los resultados están a la vista, al sumar ocho juegos sin victoria contando los dos de Cuartos de Final ante Atlas la temporada pasada.

ver también Ricardo Peláez presentó renuncia en Chivas

“Grandes equipos necesitan grandes entrenadores, no un entrenador que viene de las fuerzas básicas de Chivas. Quiero recordar que Ricardo Cadena viene del Tapatío y conoce muy bien la cantera, eso me parece muy bien, pero ya para grandes proyectos necesitas tener grandes planeaciones. Todos los entrenadores interinos llegan como un buen revulsivo, todos los jugadores quieren quedar bien con el técnico”.

“La buena imagen que dejó el torneo anterior sirvió para que siguiera. No es que haya sido un error, pero se está dando cuenta todo mundo que le falta a Chivas un líder y el primer líder aparte de los jugadores, es exigir a los jugadores que son líderes que tengan responsabilidad dentro de la cancha, pero el primer líder es el técnico y ahora mismo el liderazgo de Ricardo Cadena no está funcionando”, explicó en Futbol Picante de ESPN la noche del miércoles.

Encuesta ¿Coincides con Hugo Sánchez sobre Cadena? ¿Coincides con Hugo Sánchez sobre Cadena? La verdad si tiene razón No, ¿qué le pasa a Hugo? No sé, pero Hugo tampoco me parece el mejor DT YA VOTARON 38 PERSONAS

Chivas vs Mazatlán: ¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO el partido de la Jornada7?

Este encuentro del Rebaño Sagrado frente a Mazatlán será este viernes 5 de agosto a partir de las 21:05 horas y contará con la transmisión en vivo a través de la señal de TV Azteca Deportes para todo el territorio mexicano, así como para las principales ciudades de los Estados Unidos. Además, podrás seguir su desarrollo minuto a minuto, a través de Rebaño Pasión.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!