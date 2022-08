Chivas está viviendo una verdadera pesadilla en este Apertura 2022, por lo que Ricardo Cadena admitió sentirse dolido y en deuda con la afición y la institución por no estar entregando los resultados esperados; sin embargo, su continuidad al frente del Guadalajara lo deja en manos de la directiva.

“Esa pregunta es para nuestra directiva. De mi parte estoy muy dolido, muy triste por no conseguir el objetivo de este compromiso. Acabo de hablar con el grupo, no podemos escondernos. No voy a esconderme, porque el tema está ahí, el problema lo tenemos. Esa pregunta la puede responder la directiva”, respondió en conferencia de prensa.

El timonel rojiblanco habló sobre el arbitraje en donde lamentó que en la gran mayoría de las jugadas polémicas que se han presentado en el torneo no haya resoluciones favorables para los rojiblancos, aunque admitió que ellos tienen parte de la culpa por no capitalizar las que han tenido.

“La realidad es que durante estas siete jornadas ninguna situación ha sido favorable en temas arbitrajes en goles convertidos. Pero también ha sido mucho por nosotros, hemos tenido opciones para convertir y no lo hemos conseguido, no hemos sido capaces de convertir en momentos importantes”, puntualizó.

Cadena está consciente de que el próximo compromiso que marca el calendario es el Clásico Tapatío contra el Atlas, por lo que el timonel confía en recuperar anímicamente a sus jugadores y consigan el triunfo contra uno de los máximos rivales de la institución.

“Sé que inmediatamente debo darle vuelta a la página y pensar en el clásico. Debemos llegar de la mejor manera. Debo buscar la motivación con el grupo, darle la vuelta a este mal inicio. Necesitamos ganar el próximo partido, ganar los compromisos que siguen, porque no nos va a quitar el mal arranque que hemos tenido. Que estén convencidos de lo que vamos a planificar”, explicó.

¿Qué ha cambiado del torneo anterior a este?

El entrenador de Chivas fue contundente al asegurar que la ausencia de varios elementos que eran titulares el semestre anterior por lesiones le ha modificado las planeaciones de este Apertura 2022: “Hemos tenido algunas situaciones que no nos han permitido tener el plantel completo, del torneo pasado no pudo arrancar el torneo Flores, Angulo, no se han podido reincorporar. El Conejo, Macías, Molina. Así se han estado presentando las situaciones y no hemos podido tener el plantel completo”, concluyó.

