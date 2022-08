El exjugador que ahora es analista de televisión dijo no entender al entrenador rojiblanco por no ocupar al delantero pese a los esfuerzos para contratarlo.

Goleador histórico mexicano cuestionó a Ricardo Cadena por no ocupar a Santiago Ormeño

En Chivas continúan tomándose decisiones que generan controversia en medios de comunicación y redes sociales, por lo que inclusive especialistas han cuestionado el trabajo de Ricardo Cadena e inclusive sus alineaciones, ya que un histórico exdelantero nacional lamentó que no se ocupe con mayor frecuencia a Santiago Ormeño.

La llegada del atacante mexico-peruano generó división de opiniones en la gente; sin embargo, la realidad es que el atacante de 28 años no ha podido ser trascendental con la camiseta del Guadalajara desde que llegó, cometiendo diversos errores en sus compromisos, incluyendo el de media semana contra el Galaxy de Los Angeles en donde falló tres claras de gol.

Sin embargo, Jared Borgetti salió en defensa del atacante del Guadalajara y aseguró que no le agradan los planteamientos de Ricardo Cadena en donde prescinde de él, ya que recordó los esfuerzos que realizó la directiva para poderlo incorporar al plantel tapatío hace unas semanas.

“Ojalá alguno de estos jugadores pueda salir en una gran noche y puedan hacer goles. Son puros jugadores que juegan fuera del área. Indistintamente alguno llegará y pisará por sorpresa. Les deseo que les vaya bien. No me gusta la alineación, creo que siempre debes de tener un referente y si trajeron, adquirieron, compraron, pidieron prestado, lo que sea a un delantero y estuvieron insistiendo mucho por él. ¿Por qué no ponerlo?”, declaró el ahora analista de ESPN.

¿Cuándo y a qué hora será el próximo juego de Chivas?

Después de otra semana llena de intensidad y carga de trabajo, el Guadalajara viajó directamente a Mazatlán desde Los Ángeles tras su compromiso con el Galaxy para encarar el enfrentamiento en el Kraken este viernes en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

